Za preboj na mundial avtomobili, denar in zemlja

Konec marca je nogometna reprezentanca Demokratične republike Kongo, znana pod vzdevkom Leopardi, poskrbela za enega največjih športnih trenutkov v zgodovini države. Z zadetkom v podaljških proti Jamajki so si prvič po letu 1974 zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu in poskrbeli za pravo nacionalno senzacijo.

Junak večera je takrat postal branilec Axel Tuanzebe, ki je v podaljšku zadel odločilni gol in sprožil val evforije med več kot stotimi milijoni Kongovcev doma in po svetu. Po več kot pol stoletja čakanja se je tako ena največjih afriških držav vrnila na največji nogometni oder.

Zgodovinski uspeh, zgodovinske nagrade

Navdušenje pa ni ostalo le na tribunah in ulicah. Predsednik Félix Tshisekedi je nekaj dni pozneje na slavnostnem sprejemu v Ljudski palači igralcem in strokovnemu štabu namenil nagrade, kakršnih v državi še ni bilo. Vsak član reprezentance in strokovnega štaba bo namreč prejel nov avtomobil znamke Jeep, denarni bonus in zemljišče. Gre za eno najradodarnejših nagrad v zgodovini afriškega nogometa, s katero želi država poudariti pomen športnega uspeha in njegovega vpliva na nacionalni ponos.

Axel Tuanzebe je zabil odločilni gol v podaljšku. FOTO: Arsene Mpiana/Reuters

Tshisekedi pa pri tem ni skrival večjih ambicij: »Od zdaj naprej naj uvrstitev na svetovno prvenstvo postane stalnica.« S tem je nakazal, da ta uspeh ne sme ostati osamljen vrhunec ali enkraten preblisk, temveč začetek novega obdobja.

Nagrade pa niso zgolj priznanje za preteklost, ampak tudi naložba v prihodnost. Reprezentanca bo morala misli hitro usmeriti proti mundialu, kjer jo že 17. junija čaka zahteven obračun s Portugalsko, nato pa v skupini K sledita še obračuna s Kolumbijo (24. junija) in Uzbekistanom (28. junija).

Od sramote do priložnosti za »odrešitev«

Prihajajoče svetovno prvenstvo pa za Kongo pomeni več kot le športni izziv. Gre tudi za priložnost, da izbrišejo madeže iz preteklosti.

Njihov edini prejšnji nastop na mundialu sega v leto 1974, ko je država še pod imenom Zair nastopila na prvenstvu v Zahodni Nemčiji. Turnir so takrat končali naravnost katastrofalno – trije porazi, 14 prejetih golov in niti en dosežen – in ustvarili res slabo sliko kvalitete njihove reprezentance.

Najbolj boleč je bil poraz z 0:9 proti Jugoslaviji, še bolj pa se je vtisnil v kolektivni spomin nenavaden prizor s tekme proti Braziliji, kjer je branilec Mwepu Ilunga ob prostem strelu Brazilije nepričakovano stekel iz živega zidu in žogo odbil še pred izvedbo. Dogodek je takrat v očeh javnosti ustvaril škodljiv stereotip o afriškem nogometu, češ da afriški igralci ne poznajo pravil igre.

Danes, več kot pol stoletja pozneje, imajo Leopardi priložnost, da napišejo nov zgodbo. Ne le z uvrstitvijo, temveč tudi z igrami na največjem odru lahko pokažejo, kako daleč je prišel nogomet v Kongu – in da preteklost ne definira več njihove prihodnosti.