Le senzacija v razgretem Razgradu vodi do presenečnja

Ogrevanja je konec, nogometaši Olimpije morajo biti drevi v Razgradu v prvi tekmi 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov v optimalni dnevni formi. Tekmec je bolgarski prvak in gostitelj Ludogorec, ki je že polno desetletje reden udeleženec skupinskih del tekmovanj v evropskih pokalih. V minulih štirih letih je v kvalifikacijah izločil tudi Maribor in Muro. Zeleno-bele čaka pekel, danes naj bi v namerili do 41 stopinj Celzija. Kako se bo odzvala Olimpija, bo v veliki meri odvisno tudi od tega, kako bo trener Joao Henriques postavil igro in koga bo postavil v začetno enajsterico.