Za prvi gol izbral odličen trenutek, Liverpool občutil turško moč

Nogometaši Galatasarayja so v odlični formi pričakali izločilne boje lige prvakov, v manj kot mesecu dni je njihovo moč občutil že drugi evropski velikan. Potem ko so na kolena v dodatnih kvalifikacijah za osmino finala spravili Juventus, so tudi proti Liverpoolu po domači zmagi z 1:0 odlično na poti.

Mož odločitve je bil že v sedmi minuti Mario Lemina, ki je dosegel sploh prvi gol na 32 tekmah v dresu carigrajskega velikana. Galatasaray je imel številne priložnosti za še višjo zmago, spet je prevladoval telesno izjemni Victor Osimhen, tudi podajalec pri golu Lemine, Liverpool pa je mrežo zatresel prek Ibrahime Konateja, ki pa je igral z roko in gol je bil upravičeno razveljavljen.

Virgil van Dijk se je težko sprijaznil s porazom Liverpoola. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Povratna tekma bo čez teden dni na Anfieldu, osrednji dvoboj današnjega večera pa v Newcastlu, kjer gostuje Barcelona. Jan Oblak bo poskusil ohraniti mrežo nedotaknjeno proti razglašenemu Tottenhamu, ki le še v ligi prvakov lahko reši zavoženo sezono.

Liga prvakov, osmina finala:

Galatasaray - Liverpool 1:0 (1:0)

21.00 Atalanta - Bayern München

21.00 Atletico Madrid - Tottenham

21.00 Newcastle - Barcelona

sreda, 11. marec:

18.45 Bayer Leverkusen - Arsenal

21.00 Bodö/Glimt - Sporting

21.00 PSG - Chelsea

21.00 Real Madrid - Manchester City