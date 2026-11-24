Po tem, ko so člani skupščine potrdili vstop Rafaela Nadala v upravni odbor Real Madrida, se je na imenovanje v oddaji Radioestadio Noche odzval njegov stric in nekdanji dolgoletni trener Toni Nadal . Poudaril je, da za nekdanjega teniškega asa madridski klub nikoli ni bil zgolj bežno zanimanje.

»Rafael je velik navijač Madrida in vse skupaj zelo močno doživlja. Spomnim se, da je med turnirji v Avstraliji ali New Yorku ponoči pogosto iskal načine, kje bi si lahko ogledal tekmo Reala. Za Rafaela je Madrid veliko več kot le navadna strast, nosi ga globoko v sebi,« je pojasnil Toni Nadal.

Nekdanji trener je prepričan, da bo zmagovalec 22 turnirjev za grand slam tudi svojo novo funkcionarsko vlogo opravljal z enako vnemo, kot je nekoč igral tenis. Po njegovih besedah se nečak vsake naloge loti s srcem in pri tem vedno gre do skrajnih meja ter se vključi na najvišji ravni. Dodal je še, da je svojo navijaško pripadnost že prenesel na sina, ki bo po njegovem prepričanju šel po očetovih stopinjah.

Tudi Rafael Nadal je ob prevzemu nove vloge v vodstvu kluba izrazil veliko spoštovanje do institucije. Dejal je, da funkcijo sprejema s popolno ponižnostjo in upa, da bo v upravnem odboru deloval še vrsto let.

Z vstopom v Realovo »kraljestvo« je Rafael Nadal izbral nasprotje od družinske pripadnosti. Rafaelov stric in Tonijev brat Miguel Angel Nadal je namreč legenda Barcelone ter član sanjskega moštva pod taktirko Johana Cruijffa, ki je osvojilo tudi prvi naslov evropskega prvaka. Migeul Nadal je za Španijo zbral tudi 62 nastopov.