Za Rakitića ob vrnitvi v Sevillo prav poseben večer z Nemci

Budimpešta

67.215



sedežev je na Puskas Areni, tekmo si bo danes ogledala nekaj manj kot tretjina tega števila



Na nevtralni zelenici vedno ugnali Špance

Dunajčan David Alaba je med udarnimi Bayernovimi aduti, pri klubu pa se z njim zapleta glede nove pogodbe. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Bo Ivan Rakitić nocoj dobil priložnost za igro? FOTO: Carl Recine/Reuters

- Če bi bilo to običajno leto, potem bi se vzdaj ozirali k lepim spominom spektakularnih predstav za evropsko prvenstvo v nogometu. Toda junija v Budimpešti ni bilo derbija Francije in Portugalske, sodobno nogometno areno je »zaprl« zlovešči virus. Tudi domača reprezentanca je ostala brez občinstva v načrtovanih prvih kvalifikacijskih predstavah, gledalci, njih 20.000, pa se bodo končno vrnili drevi – ob 21. uri se bosta tu za Uefin superpokal pomerilaTe prestižne tekme, ponavadi ob koncu avgusta, ne gre primerjati s tistimi najvišje ravni, toda zdaj ni presenetljivo, da se je še posebej nogometna Bavarska, današnjemu prizorišču krepko bližje od Seville in Andaluzije, kar vznemirila ob spoznanju, da bodo navijači tokrat podprliin druge ase v živo. Resda je nato sledilo razočaranje, ker bo za oba kluba na voljo le po 3000 vstopnic, povrh se je nato oglasil še bavarski ministrski predsednikin zavoljo zadnjih novic o novem valu virusa tudi na Madžarskem opozoril nogometne privržence, naj tokrat ostanejo doma. »Pomislite, nočemo novega Ischgla,« je sporočil in imel v mislih prve marčne dni, ko so se številni nemški turisti iz omenjenega mondenega avstrijskega smučarskega središča vrnili domov z okužbo ...Zain druge z vrha Evropske nogometne zveze pa bo današnji dogodek izjemen preizkus – na omenjenem osrednjem štadionu v madžarski metropoli se bo zbrala dvajsettisočglava množica, kajpak v posebnih razmerah, prav ta tekma bo nato bolj jasno razkrila, kako bo v prihodnje z obiskom nogometnih spektaklov po stari celini.In igrišče? Tu vloga favorita pripada nemškemu prvaku. Izjemno je opravil svojo nalogo na živahnem lizbonskem turnirju, veličastna zmaga nad Barcelono (8:2) bo ostala zapisana za vedno v posebnem predalu že tako bogate klubske zgodovine. Sicer pa münchenski klub v dosedanjih uradnih predstavah proti tekmecem iz Španije na nevtralnem prizorišču še nikdar ni ostal praznih rok: ob omenjenem nedavnem podvigu na Portugalskem je leta 1974 v Bruslju za naslov zmagovalca v pokalu prvakov ugnal madridski Atletico s 4:0, bil pa je boljši tudi od Valencie v milanski sklepni predstavi lige prvakov maja 2001. Takrat so po izjemnem boju o zmagovalcu odločale enajstmetrovke,je bil zmagovalec dvoboja zMünchenski nogometni velikan je na svojih štirih tekmah za superpokal zmagal le enkrat, in sicer nazadnje v Pragi 2013, ko je bil boljši od Chelseaja. Iz tistega kadra je na seznamu za Budimpešto še pet akterjev:Podobno kot Bayern je tudi Sevilla enkrat doslej osvojila superpokal, leta 2006 na tekmi z Barcelono (3:0). Moštvo zdaj vodi nekdanji španski selektorv središču pozornosti med privrženci pa je ugibanje o današnjem nastopuEden od zvezdnikov hrvaškega nogometa, ki je prav pred dnevi objavil slovo od reprezentančnega dresa, se je vrnil iz Barcelone k Sevilli, h kateri je nekoč prestopil iz Schalkeja. Nemški nogomet odlično pozna in tudi zato upa, da bo dobil priložnost za nastop. Na tekmi, ki je zaradi vrnitve občinstva tokrat s posebno oznako spektakla.