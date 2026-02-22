  • Delo mediji d.o.o.
PREMIUM   D+   |   Nogomet

Za Rierovo strategijo v nogah Olimpije manjka dinamita

V Stožicah na derbiju 23. kola SNL šest golov in pravičen remi med Koprom in Olimpijo. Preveč napak in zgrešenih priložnosti zeleno-belih za prvenstveni vrh.
Po šestih golih z remijem ni bil zadovoljen nihče. Foto Leon Vidic
Galerija
Po šestih golih z remijem ni bil zadovoljen nihče. Foto Leon Vidic
Nejc Grilc
22. 2. 2026 | 13:00
22. 2. 2026 | 13:31
4:12
A+A-

Pogoji za nogometno igro v derbiju 23. kola 1. SNL so bili naravnost idilični, s soncem obsijane Stožice z odlično travnato podlago so gledalcem ponudile razburljiv remi Kopra in Olimpije (3:3), ki je več olajšanja prinesel domačim. Rešili so se z enajstmetrovko v sodniškem dodatku, tekmo bi lahko v prvem polčasu zasukali tudi v svojo korist, podobno razmišljajo v vrstah Koprčanov, ki niso izkoristili avtoceste do zmage v drugem polčasu. Celjanom je obilno sneženje prineslo nenadejan vikend odmora pred povratnim dvobojem z Drito, Koper in Olimpija sta zamudila priložnost, da jesenskim prvakom podkurita pod nogami.

Je dinamita za odprt nogomet v vrstah Ljubljančanov dovolj? Statistika kaže, da ne, le Primorje in Mura sta v tej sezoni dosegla manj golov od Olimpije (32), po enega več imata na računu tudi Aluminij in Radomlje, ki so z zmago z 2:1 proti Primorju potrdile, da so stabilen, zanesljiv in dobro voden prvoligaš.

Več iz teme

OlimpijanogometPrva liga Telemach1. SNLAlbert RieraNK OlimpijaFC Koper

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

