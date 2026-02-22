Za Rierovo strategijo v nogah Olimpije manjka dinamita

Pogoji za nogometno igro v derbiju 23. kola 1. SNL so bili naravnost idilični, s soncem obsijane Stožice z odlično travnato podlago so gledalcem ponudile razburljiv remi Kopra in Olimpije (3:3), ki je več olajšanja prinesel domačim. Rešili so se z enajstmetrovko v sodniškem dodatku, tekmo bi lahko v prvem polčasu zasukali tudi v svojo korist, podobno razmišljajo v vrstah Koprčanov, ki niso izkoristili avtoceste do zmage v drugem polčasu. Celjanom je obilno sneženje prineslo nenadejan vikend odmora pred povratnim dvobojem z Drito, Koper in Olimpija sta zamudila priložnost, da jesenskim prvakom podkurita pod nogami.

Je dinamita za odprt nogomet v vrstah Ljubljančanov dovolj? Statistika kaže, da ne, le Primorje in Mura sta v tej sezoni dosegla manj golov od Olimpije (32), po enega več imata na računu tudi Aluminij in Radomlje, ki so z zmago z 2:1 proti Primorju potrdile, da so stabilen, zanesljiv in dobro voden prvoligaš.