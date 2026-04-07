  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Za šampiona za volanom je le en virtuoz na igrišču

Zvezdnik formule 1 Max Verstappen je strasten nogometni navijač in tudi oboževalec Lionela Messija, ki ima naravni talent, Cristian Ronaldo pa delovno etiko.
Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen še ni prebolel četrtfinalnega poraza Nizemske na svetovnem prvenstvu v Katarju pred štirimi let proti Argentini in mojstrovin Lionela Messija. FOTO: Issei Kato/Reuters
Galerija
Štirikratni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen še ni prebolel četrtfinalnega poraza Nizemske na svetovnem prvenstvu v Katarju pred štirimi let proti Argentini in mojstrovin Lionela Messija. FOTO: Issei Kato/Reuters
G. N.
7. 4. 2026 | 13:00
1:54
A+A-

Ko ni za volanom in ne dirka, je zvezdnik formule 1 Max Verstappen strasten nogometni navijač. Pred dnevi se je vnovič poklonil nogometnemu genialcu Lionelu Messiju v pogovoru za digitalne platformo »El Mejor del Resto« (Najboljše od ostalih). Nizozemec je z občudovanjem obudil spomin na asistenco argentinskega kapetana na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva leta 2022, ko je Argentina po dramatičnem razpletu in strelih z bele točke izločila prav Nizozemsko. Za štirikratnega svetovnega prvaka formule 1 Messijeve poteze preprosto nimajo obrambe.

Lionel Messi in Frenkie de Jong se bosta na letošnjem mundialu morda znova soočila. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters
Lionel Messi in Frenkie de Jong se bosta na letošnjem mundialu morda znova soočila. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

»Igro bere bolje kot kdor koli drug. Številni igralci morajo teči ali ustvarjati prostor, da bi zadeli, on pa tega ne potrebuje. Zadene lahko od koder koli in kadar koli,« je dejal Verstappen. Pri tem je izpostavil Messijevo edinstveno vizijo, ki jo je Argentinec pokazal ob podaji Nahuelu Molini skozi skoraj neprepustno nizozemsko obrambo: »Misliš, da ga lahko ustaviš, a ga ne moreš. Vedno najde priložnost. Tega preprosto ni mogoče ubraniti«. 

Verstappen se ni prvič javno priklonil Argentincu. Pred štirimi leti je v primerjavi med Messijem in Cristianom Ronaldom jasno izbral Messija, »ker ima več naravnega talenta«. Hkrati je pohvalil Portugalčevo izjemno delovno etiko in telesno pripravljenost.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen? Bolje mu je, da zapre usta

V svetovnem prvenstvu formule 1 je že po prvih treh postajah sezone zelo vroče, saj Verstappna motijo novi modeli dirkalnikov.
2. 4. 2026 | 12:04
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Verstappen šokiral z izjavo: Zakaj ne bi videl prijateljev, če ...

Max Verstappen je večkrat kritiziral tehnične spremembe dirkalnikov formule 1. Splošno razširjeno je prepričanje, da bo pretehtal svojo prihodnost.
Peter Zalokar 29. 3. 2026 | 20:20
Preberite več
Šport  |  Drugo
Športna nagrada

Nominiranci Messi, Verstappen, Đoković in Shiffrinova

Ugledna imena iz sveta športa med kandidati za laureuse.
26. 2. 2024 | 15:53
Preberite več
Šport  |  Košarka
Terapije v Švici

Dončić se vrača v Evropo na prepovedano terapijo, ki dela čudeže

Luka Dončić je po posvetu z medicinskim osebjem v svoji ekipi in Los Angeles Lakers odpotoval v Evropo, kjer bo v Nemčiji ali Švici prestal terapijo.
Nejc Grilc 6. 4. 2026 | 08:44
Preberite več
Premium
Nedelo
Finančne afere v športu

Gospod deset odstotkov in druščina

Hrvaški športni škandal nikakor ni osamljen. Sveta športa ne zaznamujejo le zmage in porazi, ampak tudi finančne afere.
Lucijan Zalokar 6. 4. 2026 | 07:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Volitve predsednika DZ

Kako lahko tajno glasovanje spremeni mandatarsko igro

V času, ko ne Svoboda ne SDS še nimata koalicijske večine, ima največ možnosti kandidat tretjega pola iz Nove Slovenije.
Uroš Esih 7. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Trump: ves Iran bi lahko pokončali v eni noči

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
6. 4. 2026 | 07:50
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Svetovni dan zdravja 2026: »Skupaj za zdravje. Na strani znanosti.«

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 10:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
7. 4. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Analiza

Stanovanjska posojila bodo dražja, grozijo tudi podražitve materiala in dela

Kako bo konflikt na Bližnjem vzhodu vplival na gradnjo stanovanj in nepremičninski trg?
Nejc Gole 4. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Zaupanje v algoritme ni več le etika, je tudi stvar dobička

Podjetja z urejenim nadzorom nad UI dosegajo do pet odstotkov višje prihodke, a povprečna zrelost ostaja na nizki stopnji.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

Pomembno je, da tudi z uporabo UI odločanje ostane človeku

Podjetja umetno inteligenco uvajajo predvsem tam, kjer zaposlenim omogoča večjo učinkovitost in boljšo kakovost dela, strankam pa boljšo uporabniško izkušnjo.
Milka Bizovičar 3. 4. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Mladi športni talenti sami izskočijo kot kokice (VIDEO)

Sistem v Sloveniji omogoča mladim gibalni razvoj in tudi prepoznavanje talentov.
Milka Bizovičar 2. 4. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiMax Verstappenformula 1ArgentinaCristiano Ronaldo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Luka in Ema Modrić

Slavni oče pravi, da bo hči boljša od njega

Milanov nogometni zvezdnik Luka Modrić ima v družini dostojno naslednico, 12-letna Ema že navdušuje na igrišču v dresu rdeče-črnih.
7. 4. 2026 | 14:30
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Vedno več italijanskih letališč se spoprijema s pomanjkanjem goriva

V Brindisiju so popolnoma ustavili oskrbo za komercialne lete, v Bologni, Trevisu, Benetkah in na letališču Milano Linate veljajo omejitve točenja goriva.
7. 4. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Madridski vrhunec

Po posredovanju šejka Florentino Perez in Aleksander Čeferin na pot enotnosti

Prva moža Reala in Evropske nogometne zveze bosta nocoj po večletnem sporu prvič javno skupaj spremljala četrtfinalno tekmo lige prvakov na Santiagu Bernabeu
7. 4. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razvpiti projekt MOL

Janković: Kanal C0 je zaključen

Izbrani izvajalec je v soboto pri hipodromu Stožice dokončal zadnjih 120 metrov povezovalnega kanala. Gradbeno dovoljenje je dokončno, a ne še pravnomočno.
7. 4. 2026 | 13:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nič več skrita

Zdaj je »uradno«: Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par

Ugibanja o njuni zvezi so se prvič pojavila januarja, ko so ju opazili na silvestrski zabavi v Aspnu v Koloradu.
7. 4. 2026 | 13:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Madridski vrhunec

Po posredovanju šejka Florentino Perez in Aleksander Čeferin na pot enotnosti

Prva moža Reala in Evropske nogometne zveze bosta nocoj po večletnem sporu prvič javno skupaj spremljala četrtfinalno tekmo lige prvakov na Santiagu Bernabeu
7. 4. 2026 | 14:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Razvpiti projekt MOL

Janković: Kanal C0 je zaključen

Izbrani izvajalec je v soboto pri hipodromu Stožice dokončal zadnjih 120 metrov povezovalnega kanala. Gradbeno dovoljenje je dokončno, a ne še pravnomočno.
7. 4. 2026 | 13:55
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Nič več skrita

Zdaj je »uradno«: Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta par

Ugibanja o njuni zvezi so se prvič pojavila januarja, ko so ju opazili na silvestrski zabavi v Aspnu v Koloradu.
7. 4. 2026 | 13:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
Promo Delo 3. 4. 2026 | 14:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Nepremičnine 2026: zakaj leto 2026 prinaša preobrat na trgu nepremičnin

Nepremičninski trg vstopa v novo fazo z več projekti in več kapitala. Kampanja Nepremičnine 2026 bo odprla vprašanja prihodnjega razvoja trga.
31. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Promo
Šport  |  Zimski športi
Vredno branja

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah. Pomivanje posode, pranje perila in čiščenje so opravila, ki jih opravlja skoraj vsak izmed nas.
Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:09
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo