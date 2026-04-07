Za šampiona za volanom je le en virtuoz na igrišču

Ko ni za volanom in ne dirka, je zvezdnik formule 1 Max Verstappen strasten nogometni navijač. Pred dnevi se je vnovič poklonil nogometnemu genialcu Lionelu Messiju v pogovoru za digitalne platformo »El Mejor del Resto« (Najboljše od ostalih). Nizozemec je z občudovanjem obudil spomin na asistenco argentinskega kapetana na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva leta 2022, ko je Argentina po dramatičnem razpletu in strelih z bele točke izločila prav Nizozemsko. Za štirikratnega svetovnega prvaka formule 1 Messijeve poteze preprosto nimajo obrambe.

Lionel Messi in Frenkie de Jong se bosta na letošnjem mundialu morda znova soočila. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

»Igro bere bolje kot kdor koli drug. Številni igralci morajo teči ali ustvarjati prostor, da bi zadeli, on pa tega ne potrebuje. Zadene lahko od koder koli in kadar koli,« je dejal Verstappen. Pri tem je izpostavil Messijevo edinstveno vizijo, ki jo je Argentinec pokazal ob podaji Nahuelu Molini skozi skoraj neprepustno nizozemsko obrambo: »Misliš, da ga lahko ustaviš, a ga ne moreš. Vedno najde priložnost. Tega preprosto ni mogoče ubraniti«.

Verstappen se ni prvič javno priklonil Argentincu. Pred štirimi leti je v primerjavi med Messijem in Cristianom Ronaldom jasno izbral Messija, »ker ima več naravnega talenta«. Hkrati je pohvalil Portugalčevo izjemno delovno etiko in telesno pripravljenost.