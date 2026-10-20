PSG za sijajno zmago plačal visok davek: je Kvarachelia že končal sezono?

V razgretem Parizu je vsaj za en večer zmagal nogomet, PSG in Barcelona sta pripravila pravo reklamo za nogometno igro in ligo prvakov. V tekmi zasukov, sijajnih individualnih potez in odprte igre brez taktiziranja so s 4:2 slavili Parižani, a plačali visoko ceno. Poškodovala sta se udarna aduta Ousmane Dembele in Hviča Kvarachelia, Luis Enrique pa je z menjavami pokazal, da ima tudi ob dolgotrajni odsotnosti zvezdnikov na klopi dovolj udarne moči za morebitni tretji naskok na evropski vrh.

Barcelona je v Pariz prišla z odlično popotnico, v la ligi niza zmage, tudi v ligi prvakov je na prvih dveh tekmah osvojila šest točk. A tokrat je naletela na odlične domačine, ki so z visokim pritiskom na obrambo Katalonce onemogočali že pred njihovim kazenskim prostorom in silili v napake. Veliko si je pri izbijanju žoge privoščil Lamine Yamal in Desire Douejo je s tehnično zahtevnim strelom po tleh spremenil v vodstvo z 1:0.

40 strelov, od tega 20 v okvir vrat, so sprožili nogometaši v Parizu

Pritisk Parižanov je v drugem polčasu presekala hujša poškodba Hviče Kvarachelie, izgledalo je, da mu je popustilo koleno in z igrišča je odšel ob pomoči zdravniške službe, noge pa ni mogel obremeniti. Vprašanje je, kdaj bo odlični Gruzinec znova nared za nogometno igro. Barcelona je izkoristila priložnost in izenačila, sledilo je vodstvo Parižanov prek Lucasa Hernandeza, nato pa poteza tekme.

Lamine Yamal je storil napako ob prvem golu Parižanov, nato pa iz nič s sijajno akcijo in golom ob bližnji vratnici Safonova prinesel izenačenje Barceloni na 2:2. Foto Julien De Rosa/AFP

Lamine Yamal se je izstrelil v napad, ukradel žogo in po desni prodrl v kazenski prostor, kjer je bil v navidez izgubljenem položaju. Nato je z notranjo levo nogo nekako uspel žogo brez zamaha tako močno poslati mimo Safonova in vratnice pod prečko, da vratar Parižanov žoge niti videl ni. Izjemen zadetek.

A prah in navdušenje se še nista polegla, ko je Vitinha odgovoril na drugi strani, Fabian Ruiz pa je zadel za končnih 4:2 in zasluženo zmago Parižanov. Morda bodo zanjo plačali visoko ceno, poškodovan je na klop odšel tudi kapetan Marquinhos, navijači kluba iz mesta luči pa bodo v prihodnjih dneh s cmokom v grlu pričakovali novice iz slačilnice.

Joan Garcia je bil eden najboljših posameznikov na igrišču, čeprav je moral trikrat po žogo v svojo mrežo. Foto Franck Fife/AFP

Šturmu ura igre in točka

Izstopajoči posameznik reprezentančne jeseni Danijel Šturm nadaljuje z dobrimi igrami v dresu praške Slavie. Tokrat je s češkim klubom gostoval v Istanbulu pri Fenerbahčeju, Šturm je začel v prvi postavi in predvsem prvi polčas odigral dobro, s prostim strelom je le za nekaj centimetrov zgrešil svoj tretji gol v ligi prvakov v tej sezoni. Iz igre ga je trener potegnil v 62. minuti, Slavia pa je do izenačenja in prve točke v elitni evropski konkurenci pri Fenerbahčeju prišla ob koncu tekme (2:2).

Tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak se je moral zadovoljiti z delitvijo točk, madridski Atletico je v Stuttgartu zaostajal, nato pa iztržil remi z 1:1. Kenan Bajrić je z obrambo Slovana v Rimu prejel štiri gole, kapetan Andraž Šporar pa je gostovanje v večnem mestu izpustil zaradi bolezni.

Liga prvakov, izidi:

Sabah - Borussia Dortmund 1:2 (1:1)

Fenerbahče - Slavia Praga 2:2 (2:1; Danijel Šturm je igral do 62. minute za Slavio)

Stuttgart - Atletico Madrid 1:1 (1:0; Jan Oblak branil celo tekmo za Atletico)

Roma - Slovan Bratislava 4:0 (2:0; Kenan Bajrić je igral celo tekmo za Slovan, Andraža Šporarja zaradi bolezni ni bilo v ekipi)

Liverpool - Villarreal 4:3 (2:2)

Porto - PSV Eindhoven 0:1 (0:0)

Manchester City - AEK Atene 5:1 (2:0)

Paris Saint-Germain - Barcelona 4:2 (1:0)

Napoli - Bodö/Glimt 4:3 (2:1)