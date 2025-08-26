  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Za Slovenko so Američani plačali rekordno odškodnino

    Prestop slovenske reprezentantke Lare Prašnikar iz nemškega Eintrachta v Utah Royals iz ZDA je najdražji v zgodovini nemškega ženskega nogometa.
    Lara Prašnikar (v sredini) bo dres Enitrachta iz Frankfurta zamenjala za Utah Royals iz Salt Lake Cityja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    Lara Prašnikar (v sredini) bo dres Enitrachta iz Frankfurta zamenjala za Utah Royals iz Salt Lake Cityja. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters
    G. N.., STA
    26. 8. 2025 | 10:30
    26. 8. 2025 | 10:32
    1:38
    Prestop slovenske nogometne reprezentantke Lare Prašnikar je zdaj dobil tudi uradno potrdilo. Hči enega od najuspešnejših slovenskih trenerjev Bojana Prašnikarja bo kariero nadaljevala onkraj luže pri Utah Royals iz olimpijskega Salt Lake Cityja.

    Sedemindvajsetletna napadalka je desetletje igrala v Nemčiji, nazadnje za Eintracht Frankfurt, ki bo, kot je razkril Bild, zaslužil kar 550.000 evrov, kar je najvišja odškodnina za prestop doslej v bundesligi. Doslej najvišja odškodnina je znašala 400.000 evrov, ki jih je lansko leto Wolfsburgu za nemško reprezentantko Ewo Pajor plačala Barcelona. 

    V ZDA so klubi z Nacionalno žensko nogometno ligo (NWSL) dosegli dogovor o najnižji plači, ki bo naraščala do leta 2030. Letos bo ta znašala 42.000 evrov, zadnje leto pa 71.000 evrov. Kolikšna bo plača Slovenke, ni znano, a na letni ravni si lahko obeta najmanj 150.000 evrov.

    Prašnikarjeva je za reprezentanco zbrala 88 nastopov in dosegla 46 golov.

