Spremembe podprli le Juventus, Inter, Milan in Roma

V italijanskem nogometnem prvenstvu bo še naprej tekmovalo dvajset klubov, ne manj. Na »škornju« namreč poteka razprava o »optimalnem« številu klubov v prvi ligi (serie A), saj želijo najboljši klubi igrati manj domačih tekem in več mednarodnih dvobojev pod dežnikom Uefe. Toda večina na Apeninskem polotoku ni naklonjena pobudi vodilnih.

Za zmanjšanje lige z 20 na 18 klubov so namreč glasovali le štirje člani serie A – Juventus, Inter, Milan in Roma –, ki seveda nimajo težav z obstankom v ligi. Vsi ostali so nasprotovali njihovi zamisli, zato bo liga tudi v prihodnje štela 20 članov, kolikor jih premore od sezone 2004/05. Klubi so na seji skupščine potrdili predlog reform, ki ga bodo marca predstavili na izredni skupščini italijanske nogometne zveze (FIGC).

Italijanska liga si namreč prizadeva za avtonomijo od FIGC, podobno kot premier league v Angliji. »Obstoječi sistem serie A ne daje avtonomije in teže odločanja, ki bi jo morala imeti glede na ekonomsko težo,« je dejal predsednik lige Lorenzo Casini po sestanku klubov.