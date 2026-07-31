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Nogomet

Za stare grehe bodo plačali veliko milijonov evrov

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je zaradi kršenja pravill denarno kazen v višini 11,7 milijona evrov in pogojno prepoved registracije igralcev.
Chelsea pod taktirko ameriškega milijarderja Todda Boehlyja, enega od lastnikov, se še ni povsem postavil na noge po odhodu Romana Abramoviča. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters
Galerija
Chelsea pod taktirko ameriškega milijarderja Todda Boehlyja, enega od lastnikov, se še ni povsem postavil na noge po odhodu Romana Abramoviča. FOTO: Matthew Childs/Action Images Via Reuters
Š. R., STA
31. 7. 2026 | 17:39
1:30
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Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je po pritožbenem zaslišanju zaradi kršitev pravil Nogometne zveze Anglije (FA) dobil denarno kazen v višini 11,7 milijona evrov in pogojno prepoved registracije igralcev v dveh prestopnih rokih, so poročale agencije tudi nemška dpa in francoska AFP.

Londonski klub je sprva dobil pogojno kazen odvzema šestih točk vključno s finančno kaznijo, a so po zaslišanju pogojni odvzem točk zamenjali s pogojno prepovedjo registracije igralcev v dveh prestopnih rokih.

Pri Chelseaju so priznali 74 kršitev pravil FA, ki zadevajo zastopnike igralcev, delovanje s posredniki in vlaganje v igralce od tretjih strank.

Chelseajevi novi lastniki so sami prijavili kršitve leta 2022, ko so bili v procesu nakupa kluba od ruskega milijarderja Romana Abramoviča.

Odvzem šestih točk, ki bi pogojno veljal do 30. junija 2027, je izrekla neodvisna komisija, a se je klub na to kazen pritožil.

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