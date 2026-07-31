Za stare grehe bodo plačali veliko milijonov evrov

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je po pritožbenem zaslišanju zaradi kršitev pravil Nogometne zveze Anglije (FA) dobil denarno kazen v višini 11,7 milijona evrov in pogojno prepoved registracije igralcev v dveh prestopnih rokih, so poročale agencije tudi nemška dpa in francoska AFP.

Londonski klub je sprva dobil pogojno kazen odvzema šestih točk vključno s finančno kaznijo, a so po zaslišanju pogojni odvzem točk zamenjali s pogojno prepovedjo registracije igralcev v dveh prestopnih rokih.

Pri Chelseaju so priznali 74 kršitev pravil FA, ki zadevajo zastopnike igralcev, delovanje s posredniki in vlaganje v igralce od tretjih strank.

Chelseajevi novi lastniki so sami prijavili kršitve leta 2022, ko so bili v procesu nakupa kluba od ruskega milijarderja Romana Abramoviča.

Odvzem šestih točk, ki bi pogojno veljal do 30. junija 2027, je izrekla neodvisna komisija, a se je klub na to kazen pritožil.