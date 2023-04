Za trenutek se je prijel za prsa in rekel, da ne more dihati

Kevin Kampl je bil v središču pozornosti nogometnega dvoboja med Leipzigom in Augsburgom (3:2). Nekdanji slovenski reprezentant je v 10. minuti zabil izenačujoči gol po presenetljivem vodstvu gostov. Pri tem je nanj padel eden od gostujočih igralcev. Ko je vstal in začel slaviti gol, se je 32-letni zvezni igralec nenadoma prijel za prsi in rekel, da ne more dihati. Najprej je padel v reklamni pano, nato na travnik. V trenutku je zavladala panika, soigralci so takoj poklicali zdravniško ekipo, ki se je odzvala v trenutku.

Po hitrem zdravniškem posredovanju je hitro odleglo vsem. Kampl je le za trenutek izgubil zrak in je tekmo tudi nadaljeval ter jo zaokrožil še z asistenco za tretji Leipzigov gol. Igral je do 76. minute.