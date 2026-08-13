Za vselej ste mi izboljšali življenje, se je Uefi zahvalil Somalijec

Somalijski sodnik Omar Artan se je zahvalil Evropski nogometni zvezi Uefi, da je dobil priložnost soditi tekmo superpokala med Paris Saint-Germainom in Aston Villo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Artan bi moral soditi na nedavnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, a so mu pred začetkom mundiala prepovedali vstop v Združene države. Oblasti so takrat sporočile, da je somalijski sodnik »povezan z osumljenimi člani terorističnih organizacij«.

Uefa je nato Artanu omogočila, da lahko sodi tekmo superpokala med aktualnima zmagovalcema lige prvakov in evropske lige. Vabilo je 34-letni Somalijec, sicer izbran za najboljšega afriškega sodnika, tudi sprejel.

»To je bilo moje svetovno prvenstvo. Hvala, Uefa. Za vselej ste mi izboljšali življenje,« je Artan napisal na eno od žog, s katero so v Salzburgu igrali dvoboj med PSG in Aston Villo. Parižani so slavili z 2:1.