Za ženski mundial prodali že več kot pol milijona vstopnic

Potem ko je Evropska nogometna zveza lani podrla rekord ženskih evropskih prvenstev, v Angliji si je tekme na štadionih namreč ogledalo skoraj 575.000 gledalcev, se visok obisk obeta tudi na letošnjem ženskem svetovnem prvenstvu v Avstraliji in na Novi Zelandiji. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je sporočila, da je prodanih že več kot 500.000 vstopnic.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je največ zanimanja za vstopnice za finale 20. avgusta v Sydneyju. Turnir, na katerem bo prvič igralo 32 reprezentanc, se bo začel 20. julija v Aucklandu na Novi Zelandiji s tekmo med Novo Zelandijo in Norveško.

Po besedah generalne sekretarke Mednarodne nogometne zveze Fife Fatme Samoure je največje povpraševanje za vstopnice v državah gostiteljicah, v Nemčiji, ZDA, Angliji, Katarju, na Kitajskem, v Kanadi, na Irskem in v Franciji. Leta 2019 so naslov svetovnih prvakinj osvojile Američanke. Slovenke so v kvalifikacijah za letošnji mundial končale na tretjem mestu v skupini I za Francijo in Walesom.