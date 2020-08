FOTO:Zabavno je bilo premagati Lionela Messija in ga videti takšnega

Müller: V Braziliji se je kar zgodilo, tokrat smo vedeli, kaj delamo

Bayern se ne bo ustavil, zanima ga le končna lovorika

Nepošteno bi bilo kazati s prstom (le) v tabor Barcelone. Visok poraz popolnoma potolčenih in osramočenih Kataloncev vendarle domuje v kakovosti njihovih tekmecev.je bil namreč odličen, njegovi nogometaši pa odločeni, da je bila zmaga nad Barcelona le prva od treh ovir, ki jih morajo preskočiti na poti do»Če boli videti Messija tako potrtega? Ne, kvečjemu je bilo malo zabavno,« je po tekmi povedal eden od bavarskih junakovsicer tudi eden od udarnih zvezdnikov evropskega kadetskega prvenstva, ki je leta 2012 gostovalo v Sloveniji. »Bili smo zelo samozavestni, mar to ni bilo vidno od prve minute tekme?« je dodal Goretzka.Igralec večera je bil neumorni. Gre za nepopustljivega, discipliniranega in vrhunsko organiziranega fanta, ki pomanjkanje naravnega talenta za tehnično vrhunsko igro nadomešča z vztrajnostjo in trdim delom.»Krasi nas fantastičen moštveni duh. Ko bi le vedeli, kako smo se pripravljali na tekmo! Sploh nismo razmišljali o ničemer drugem kot o zmagi. Enostavno smo vedeli, da bomo zmleli Barcelono s pristopom, kakršnega ste videli med tekmo tudi sami,« je ocenil Müller, svetovni prvak z Nemčijo leta 2014, torej na mundialu, ki ga je zaznamovala tudi visoka polfinalna zmaga»To ni primerljivo. Tedaj nismo nadzorovali tekme, čeravno smo visoko zmagali. Vem, da se sliši čudno, toda tedaj so imeli Brazilci tudi nekaj smole, nam pa je šlo v gol prav vse, kar smo želeli. Proti Barceloni smo bili resnično odlični. Ni se 'kar zgodilo' kot leta 2014. Na igrišču smo dominirali in popolnoma nadigrali Špance . Res nam ni treba omenjati Brazilije ob tej čudoviti zmagi nad Barcelono,« je posrečeno opisal razliko Müller in opozoril (mlajše) soigralce.»Dobro poznam turnirski sistem igranja nogometa. Ni pomembna višina zmage, saj bomo v polfinalu začeli iz izhodišča in rezultata 0:0. Gotovo pa drži, da sploh ni pomembno ime polfinalista – naj bo to Lyon ali Manchester City. Merimo na zmago v ligi prvakov!« je dodal Müller.Trener? »Saj veste, kako pravijo: tako kot treniraš, boš potem tudi igral. V vadbenem središču v Algarveju smo res opravili odličen posel, ta uspeh ni prišel zaman. Zares sem zadovoljen kot trener in član te ekipe Bayerna. Toda čaka nas še veliko dela in,« tudi Flick ne skriva načrta Bavarcev, ki želijo nazaj na vrh Evrope prvič po letu 2013.Svoje je dodal tudi športni direktor kluba, ki mu mnogi pripisujejo največ zaslug za letošnji preporod Bayerna; ta se seveda ni začel šele na turnirju lige prvakov v Lizboni. »Katalonce smo visoko pritisnili in jih spravili v nemogoč položaj za razvoj njihove igre.Ko premagaš Barcelono na tak način, je to zelo pomembno in te bo pomnila tudi zgodovina,« je prepričan Salihamidžić.