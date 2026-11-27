Nekdanji angleški nogometni reprezentant Emile Heskey, ki se je v zadnjih letih spopadal z osebnim stečajem, davčnimi dolgovi in odmevno ločitvijo, si kruh po novem služi s trženjem izdelkov iz konoplje.

Oseminštiridesetletni napadalec, ki je v angleški premier ligi v dresih Leicestra, Liverpoola, Birminghama, Wigana in Aston Ville dosegel 110 golov, za reprezentanco pa zbral 62 nastopov in zaigral na dveh svetovnih prvenstvih, v skladišču promovira gumijaste bonbone s kanabidiolom (CBD) blagovne znamke Supreme CBD. Gre za zakonito, a v javnosti pogosto sporno sestavino, pridobljeno iz konoplje. Pri promociji se je pridružil drugim znanim obrazom, med katerimi je tudi nekdanji nogometaš Arsenala Paul Merson.

Eden od najuspešnejših v industriji konoplje je nekdaniji boksarski šampion Mike Tyson. Njegovo podjetje Carma HoldCo in vodilna zmanka Tyson 2.0 sta prinesla prinesla približno 200 milijonov evrov prihodkov v lanskem letu.

»Tem izdelkom popolnoma zaupam, saj mi pomagajo zaspati. Že leta mi odlično služijo,« je na družbenem omrežju Instagram zapisal Heskey, ki je kariero sicer sklenil leta 2016. Po upokojitvi je deloval v mlajših selekcijah angleške izbrane vrste, pri ženski ekipi Leicestra ter občasno kot strokovni komentator za BBC, a so njegovo življenje po slovesu od zelenic zaznamovali predvsem finančni zlomi.

Mike Tyson, ki prijateljuje tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, je poslovno eden od najuspešnejših v industriji konoplje. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Česarkoli se je lotil, je šlo narobe

Čeprav je v času aktivne kariere ustvaril za več kot 15 milijonov evrov premoženja, je Heskey že leta 2010 razglasil osebni stečaj. Pozneje se je zapletel v sodni spor zaradi domnevno goljufivega, 16 milijonov evrov vrednega prevzema ciprskega kluba Apollon Limassol, ki ga je izpeljal britanski poslovnež Craig Gabriel. Heskey je bil izbran za zaščitni obraz posla in naj bi zasedel mesto v upravi kluba.

Finančne težave so se poglobile leta 2023, ko je prišlo na dan, da med letoma 2017 in 2020 ni plačal 110.000 evrov davkov iz naslova svojega dela pri razvoju nogometa, zaradi česar je prejel 50.000 evrov globe. Istega leta je sodišče odredilo likvidacijo restavracije in bara Parea – lokal je financiral Heskey, vodila pa ga je njegova soproga Chantelle –, za katerim je ostalo za 194.000 evrov dolgov. Lokal je sicer pozornost tabloidov pritegnil že leta 2019, ko so na zabavi ob prvi obletnici suši stregli na telesu polgole ženske.

Leta 2024 se je nekdanji napadalec znašel v novi aferi zaradi sodelovanja v naložbeni shemi družbe Ingenious Media, namenjeni zvezdnikom, ki je pristala v več kot 1,9 milijarde evrov vrednem davčnem sporu (med oškodovanci so bili tudi David Beckham, Steven Gerrard in Robbie Williams). Istega leta je sodišče Heskeyju naložilo plačilo 270.000 evrov v okviru pravde zaradi skoraj dva milijona evrov neporavnanih davčnih obveznosti.



Finančni polom je načel tudi njegov zasebni odnos s soprogo Chantelle, s katero se je poročil leta 2014 in ima štiri otroke. Po odtujitvi je Heskey julija letos vstopil v zvezo z Jade Slusarczyk. Ko je par razmerje razkril javnosti, je Chantelle sprožila ločitveni postopek, avgusta pa nekdanjega nogometaša v medijih označila za »prezira vrednega«.