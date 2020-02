Zabijali sijajne gole, drugič izgubili, a še upajo

Ljubljana - Zasuk, trije izjemni goli (Matej Fideršek, Alen Fetić, Kristjan Čujec) v drugem polčasu, dvakratno vodstvo, toda premalo. Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je izgubila tudi drugo kvalifikacijsko tekmo za uvrstitev na SP v Litvi, čeprav je bila še v 38. minuti v prednosti s 3:2. V razburljivi končnici je Kazahstan zabil da gola, zmagal s 4:3 (1:0) in se vrnil med žive, potem ko je v uvodni tekmi turnirja v Brnu presenetljivo izgubil z Romunijo z 1:3.



Prav ta poraz Slovencem, ki so z igro znova razočarali, še vliva upanje o drugem mestu in dodatnih kvalifikacijah. Razplet v skupini D ji je šel na roko, saj so Čehi premagali Romunijo (4:0), s čimer se lahko še nadejajo sanjskega scenarija. Ta je naslednji: Slovenci morajo jutri (15) premagati Romunijo z dvema goloma razlike, Kazahstan pa mora izgubiti s Češko.



»Proti Kazahstanu je bila povsem drugačna tekma. Bili smo bolj zbrani in pri stvari, žal nam je v ključnih trenutkih pošla zbranosti in smo prejeli gol za 3:4,« je minimalen poraz komentiral Kristjan Čujec, ki je v 34. minuti zadel za 3:2. Zaveda pa se, da imajo jutri še eno priložnost: »Teoretično smo še v igri za drugo mesto in jo želimo uresničiti!«



Optimizem je ohranil tudi Igor Osredkar. »Pokazali smo povsem drug obraz, bili smo borbeni, igrali smo kakovostno. Na trenutke smo bili boljši in podjetnejši. Prejeli smo prepoceni gole. Na tako visoki ravni si jih ne smemo dovoliti. Padli smo moško, nič pa še ni izgubljeno!« je dodal kapetan.



Na SP, ki bo jeseni, so se že uvrstile gostiteljica Litva, Portugalska in Rusija. Dodatne kvalifikacije sta si že zagotovili Finska in Hrvaška, ki bo tudi tekmec drugouvrščenega iz naše skupine. Dodatne kvalifikacije bodo 9. aprila in 12. aprila.