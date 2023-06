Zabil je hat-trick, ki ga je napovedal trener Gliha

Na začetku tisočletja so iz goriškega nogometnega inkubatorja prihajali številni bodoči zvezdniki, eden izmed njih je bil tudi Etien Velikonja, ki je v članskem moštvu debitiral leta 2006, ko še ni dopolnil 18 let. Le dve leti je potreboval, da je postal vodilni golgeter 1. slovenske nogometne lige.

»V tistem obdobju so v Novi Gorici vso pozornost posvečali vzgoji domačih igralcev. Vsi moji trenerji v domačem klubu so imeli posluh za uveljavljanje mladih fantov, od Pavla Pinnija, Borivoja Lučića, Darka Milaniča do Primoža Glihe in Mirana Srebrniča. Že v sezoni pred osvojitvijo strelske lovorike mi je Milanič namenil precejšnjo minutažo, to pa se je potem nadaljevalo, ko je vodenje moštva prevzel Gliha,« svoje prve korake v članski konkurenci opiše Velikonja, ki je bil takrat eden izmed nosilcev igre v mladi reprezentanci Slovenije.