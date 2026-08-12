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Nogomet

Zabil sem prvi prvi evropski gol za Celje, zapomnil si ga bom za vse življenje

Junaku zmage Celja proti Araratu za napredovanje v zadnje kvalifikacijsko sito za ligo prvakov Benjaminu Verbiču se je posrečila tudi obrambna akcija tekme.
Benjamin Verbič je že izzval svojega najboljšega reprezentančnega prijatelja in zvezdnika Slovana Andraža Šporarja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Galerija
Benjamin Verbič je že izzval svojega najboljšega reprezentančnega prijatelja in zvezdnika Slovana Andraža Šporarja. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Gorazd Nejedly
12. 8. 2026 | 05:00
6:19
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»Le srečno moštvo ima lahko srečo,« je že pred povratnim dvobojem proti Egnatii v 2. kolu kvalifikacij za ligo prvakov vizionarsko razmišljal trener Celja Vitor Campelos. »Nisem še rekel zadnje besede,« je ob vrnitvi v Celje povedal Benjamin Verbič. Kot da so ju slišal in uslišali vsi bogovi, albanski prvak je padel po strelih z bele točke, sinoči pa … Po res hudem boju, trpljenju in s kančkom, ali kar veliko sreče še armenski – Ararat!

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Portugalca navdušujeta Tadej Pogačar in Domen Prevc

Neverjetno in nepozabno, Celjani s v infarktni končnici strli zelo, zelo trd oreh in z dvema goloma v razmaku dveh minuti, v 83. minuti in 85., vrgli rokavico naslednjemu tekmecu, staremu znancu Slovanu iz Bratislave. V bitko za ligo prvakov – prva tekma bo v sredo v Bratislavi – sta Celjane popeljal rezervista, strelec izenačujočega gola Yaya Dukuly in otrok Celja Verbič, v zadnjih minutah je 33-letni Vojničan z golove črte preprečil znižanje izida in podaljšek. Še prej je, ko se je že zdelo, da so bili sicer skozi vso tekmo vztrajni Celjani brez možnosti za vrnitev med žive, so imeli junaka v vratih. Žan Luk Leban je spravlja v obup tekmece, reševal nemogoče in omogočil poljub sreče.

»Niti v sanjah si nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu lige prvakov. Ne vem, česa se bom spominjal, posredovanja na golovi črti ali gol. Ararat se je izkazala za dobro ekipo, ampak mi smo bili boljši. Po golu se mi je zdelo, da bi lahko tekel še dve uri, veliko adrenalina te drži gor,« ni skrival navdušenja, sreče in ponosa 33-letni Vojničan, ki je že na svoji drugi tekmi in tako pomembni pokazal, zakaj ni rekel zadnje besede.

Celjani so trpeli, a so bili dovolj potrpežljivi, da jih je poljubila sreča. FOTO: Voranc Vogel/Delo
Celjani so trpeli, a so bili dovolj potrpežljivi, da jih je poljubila sreča. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Bil sem frustriran, nisem bil najboljši

Celjani so morali trpeti, izid jim ni omogočal juriša, a je bilo treba biti potrpežljiv. »Vseh 15, 16 igralcev je pokazal, koliko si želimo uspeha. Navijači so bili neverjetni, prvič sem doživel takšno vzdušje v Celju. Zdaj čakamo na 'play-off',« je zbiral vtise in pojasnjeval, kako je bilo na igrišču, med tekmo, pred tekmo ...

»S trenerjem sva se pogovarjala, veliko sem treniral, zato so zdaj težke noge. Zabil sem prvi prvi evropski gol za Celje, zapomnil si ga bom za vse življenje. Vem, kaj pomeni družini, prijateljem, Celjanom, je eden od najpomembnejših, ob kvalifikacijskem za evropsko prvenstvo proti Kazahstanu zagotovo najpomembnejši. Veliko je bilo energije, ko je toliko v igri, izgubiš malo glavo, ampak se umiriš in napadaš odločno. Moram pohvaliti Yayo, odličen jo sprejel žogo, vrhunsko je tudi streljal, čestitke. Ko sem rešil gol, sem se nagonsko postavil v vrata, če bi šla žoga levo ali desno, bi jo branil z roko. Dovolj sem izkušen,« je opisal obrambni trenutek tekme in se zazrl v  dvoboj s Slovanom. »Je izjemen klub, morda so tekmeci favoriti, ampak tudi mi smo bili proti Araratu. Zdaj smo bolj izkušeni in motivirani. Vse bomo naredili, da se bomo kvalificirali v ligo prvakov,« je izzval tudi svojega najboljšega reprezentančnega prijatelja Andraža Šporarja, ki pri sinočnji drugi zmagi (2:0) Slovana proti švedskemu prvaku Mjälbyju zaradi poškodbe ni igral. Kenan Bajrić, nekoč tudi Šporarjev soigralec pri Olimpiji, je bil obrambni steber slovaškega prvaka vseh 90 minut.

Toda Verbič je na koncu tudi priznal. »Moram biti iskren. Bil sem, frustriran, nisem bil najboljši, prvih 25 minut ..., je bil samokritičen in odkril, da je bil predsednik Valerij Kolotilo prvi v slačilnici in jim čestital. »Pohvalil nas je, bil sem prevajalec,« je nepozabni večer zaokrožil nekdanji napadalec ukrajinskega velikana Dinama iz Kijeva.

Trener Celja Vitor Campelos je bil ponosen. FOTO: Blaž Samec/Delo
Trener Celja Vitor Campelos je bil ponosen. FOTO: Blaž Samec/Delo

Campelos je z glavo že pri Slovanu

Sreče in veselja ni mogel skriti niti trener Campelos. »Veliko je za povedati. Igralci so si zaslužili, napisali so zgodovino. Ko bodo starejši, bodo ljudje govorili, to so ti fantje. Ponosen sem, prinesli smo srečo navijačem, ljudem, klubu, točke za Slovenijo, tudi nekaj več denarja. To so čudovite stvari, ki jih je prinesla tekma. Verbič se je po enajstih letih vrnil in zabil gol. Nogomet je izjemen, to je bila zmaga za predsednika, vedno nas podpira, v vseh trenutkih in tudi za navijače, bili so naš 12. igralec. Podpirali so nas in bili odlični. Sem srečen, ker so igralci verjeli in verjeli mojim zamislim,« je žarel strokovnjak, ki ga krasijo, srčnost ponižnost in prijaznost. In tudi odkritost.

»Zelo, zelo sem srečen. Zelo dobro, vem, kako pomembna je bila ta tekma za igralce, za vse. Ampak trenerji moramo biti z glavami že v naslednji tekmi,« je povedal 51-letni trener iz Guimaraesa in za konec tudi pohvalil ob vsem veselju kar malo pozabljenega junaka, vratarja Žana Luka Lebana.

»Vemo, kaj zmore Lebi,« si je lahko oddahnil Campelos, ki je ugnal tudi svojega rojaka na gostujočem trenerskem stolčku Manuela Jorgeja da Silvo Cruza Tulipa

»To je nogomet,« je gost lahko uporabil znano nogometno krilatico, a za poražence najbolj  bolečo.

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Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

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