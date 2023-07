Zablestel vratar, ki je bil že v pokoju

Med tekmami uvodnega kola kvalifikacij za nogometno ligo prvakov je najbolj presenetljivo odmeval razplet dvoboja med Ferencvarosem in Klaksvikom. Gostje s Ferskih otokov so namreč sredi Budimpešte slavili zmago s 3:0 in se po remiju na prvi tekmi doma (0:0) veselili uvrstitve v naslednje kolo.

Pri najuspešnejšem madžarskem klubu, ki ga je na povratni tekmi spodbujalo 18.000 gledalcev, ne skrivajo razočaranja. Takoj po koncu so odstavili glavnega trenerja Stanislava Čerčesova, uglednega ruskega strokovnjaka, moštvo zdaj vodi domači strateg Mate Csaba. Junak obeh tekem pa je bil ferski vratar Niels Johansson, ki se je v prejšnji sezoni že nogometno upokojil, ker pa so imeli pri Klaksviku poškodovana oba čuvaja mreže, so ga k moštvu poklicali nazaj, ta pa je na omenjenih dveh tekmah zablestel ...