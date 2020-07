Začelo se je, Jan Oblak je Chelseajeva prva tarča

Ljubljana

Jan Oblak je velika želja trenerja Chelseaja Franka Lamparda. FOPTO: Reuters

- Sezona lova na največje nogometne zvezdnike se je začela, čeprav se ta še ni končala. Če gre soditi po prvih odzivih, bo v središču pozornosti prestopnega roka. Angleški tabloid The Mirror je vrgel trnek in naznanil, da je prva tarča prenovljenega Chelseaja in trenerjaprav slovenski vratar.Londonski klub, ki je z zadnjimi prestopi napovedal vrnitev v evropski vrh ali kar nanj, saj je kupil tudi najboljšega mladega nemškega napadalca, je za Škofjeločana pripravljen globoko seči v žep.Oblakova odškodnina znaša 120 milijonov evrov, v Chelseajevi prvi ponudbi pa naj bi plačal 100 milijonov € in dodal še vratarja, ki se v dveh letih ni znašel najbolje. Za Baska je Chelsea plačal kar 80 milijonov €.Londonski klub bo moral upoštevati tudi visoko Oblakovo plačo pri Atleticu, kjer je najbolje plačani igralec. Njegov letni zaslužek znaša 11,5 milijona evrov neto.