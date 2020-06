Začetek nove sezone PLTS predvidoma že avgusta

Ljubljana - Slovenska nogometna prvoligaška sezona 2019/20 se je letos nepredvidljivo podaljšala zaradi epidemije covida-19 in medtem ko klubi končujejo letošnjo, je že znan tudi predviden datum začetka nove, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. Nova sezona Prve lige Telekom Slovenije se bo začela 12. avgusta, odločitev mora potrditi še izvršni odbor.



Prvoligaški poletni premor bo letos kratek, ljubitelji Prve lige Telekom Slovenije bodo na svoj račun prišli že v začetku avgusta. Sezona 2020/21 se bo v PLTS predvidoma začne že 12. avgusta, celoten koledar pa mora potrditi še IO NZS na seji prihodnji teden.



Sočasno s prvoligaškim tekmovanjem je predviden tudi začetek v 2. SNL, medtem ko se bodo tekmovanja preostalih lig pod okriljem NZS predvidoma začela 15. avgusta.

Avgustovska Evropa

Štirje klubi, ki bodo Slovenijo predstavljali v Evropi, bodo svoje tekmece dobili na žrebu evropskih tekmovanj 9. avgusta, nato jih 18., 19. in 20. že čakajo prve evropske preizkušnje. Prvak bo začel evropsko sezono v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, preostali pa v prvem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.



Poleg začetka tekmovanj je znanih tudi več podrobnosti o poletnem prestopnem roku, ki ga mora prav tako na seji 29. junija potrditi še IO NZS.



Prestopni rok bo tokrat daljši, predvidoma se bo začel 15. julija in trajal do konca septembra. A s pomembno podrobnostjo; igralci bodo pravico nastopa za nov klub dobili šele po koncu tekoče sezone, torej 1. avgusta, so še sporočili iz NZS.