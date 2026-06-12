Kako je začel Infantino, kako se je odzval Čeferin? (VIDEO)

Začelo se je 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Uvodni tekmi v Mehiki sta že ponudili gole, kartone, polne tribune in jasno napoved, da bo letošnji mundial več kot le športni dogodek. V Delovem studiu sta Rok Tamše in Jernej Suhadolnik ocenila prvi vtis po uvodnih tekmah, vzdušje na stadionu Azteca, proteste zaradi visokih cen vstopnic in posebnosti prvenstva, ki ga prvič gostijo tri države – ZDA, Mehika in Kanada.

Beseda je tekla tudi o zapletih ob vstopu v ZDA, posebej o primeru somalijskega sodnika Omarja Artana, ki mu Američani niso dovolili vstopa, nato pa ga je Uefa imenovala za glavnega sodnika evropskega superpokala. Po Suhadolnikovih besedah gre za pomembno sporočilo, da nogomet lahko povezuje tudi tam, kjer politika postavlja ovire. Kako je torej začel Infantino, kako se je odzval Čeferin?

Kaj zmoreta Hrvaška in BiH?

V pogovoru sta se dotaknila favoritov prvenstva. Med glavne kandidate za naslov sodijo Francija, Španija, Argentina in Brazilija, med možnimi presenečenji pa je Suhadolnik izpostavil Norveško. Posebno pozornost bodo na Balkanu pritegnile reprezentance Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Delo bo mundial spremljalo na vseh platformah – s sprotnimi rezultati, lestvicami, analizami, članki, videi in interaktivno grafiko. Nogometni maraton bo trajal do finala 19. julija v New Yorku.