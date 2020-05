FOTO:Zadetek, ki se je vtisnil globoko v spomin

Ljubljana – V nogometni reviji France Football so pred dnevi izbirali najlepši gol v zgodovini lige prvakov. Na voljo je bilo petdeset zadetkov, za št. 1 pa so izbrali golpo izjemnem strelu z volejem v finalu najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja na današnji dan leta 2002 v Glasgowu.To je vsekakor eden tistih zadetkov, ki se je vtisnil globoko v spomin mnogih ljubiteljev najpomembnejše postranske zadeve na svetu. A ni bi le čudovit, vendar tudi sila pomemben, saj je madridskemu Realu prinesel zmago in 9. lovoriko v ligi prvakov. Med kraljevskim klubom in Bayerjem iz Leverkusna je bil tik pred polčasom rezultat neodločen 1:1 (8.;13.), ko jeposlal predložek v kazenski prostor. Tam je Zidane brez premisleka s slabšo levo nogo silovito in neubranljivo brcnil žogo v zgornji kot Bayerjevih vrat. Po zaslugi tega gola so se nogometaši Reala na koncu veselili zmage z 2:1.»To je bil eden lepših golov, kar sem jih kadarkoli videl,« se še danes spominja Carlos, medtem ko se, trener moštva iz Leverkusna, še zdaj jezi: »Na treningu smo vadili vse mogoče postavitve, toda nato se je zgodilo nekaj, s čimer preprosto ne moreš računati. To je bil neumen zadetek iz nič.«