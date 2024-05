Matko prevzel vodstvo med strelci in rešil prvake, pomembna zmaga Rogaške

V zadnjem kolu 1. SNL je pomembno zmago vpisala Rogaška, Domžale so v gosteh ugnale Aluminij, prvaki iz Celja pa so v zadnjih minutah iztržili remi pri Radomljah. V nedeljo bosta še dve tekmi, Koper – Maribor in Olimpija – Bravo.

Radomljani so za konec sezone gostili prvake iz Celja. Proti njim so osvojili točko, vse do izdihljajev je kazalo celo na zmago mlinarjev. Kot pa se je izkazalo, niti ta ne bi bila dovolj za skok na osmo mesto. Radomljani so tako sezono sklenili na devetem mestu in jih čakajo dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi, če pa Rogaška, ki je osma, ne bo dobila tekmovalne licence za prihodnjo sezono, pa bo tudi deveto mesto pomenilo obstanek v ligi.

Radomljani so bili nekoliko odločnejši v začetku tekme, že v prvi minuti je Madžid Šošić, ki je bil pozneje še nekajkrat nevaren, ogrozil Metoda Jurharja, a je bil ta na mestu. Na drugi strani so Celjani prvič resneje zagrozili v 15. minuti, ko je poskusil Žan Karničnik, najboljši igralec sezone po izboru Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije.

Na veselje domačih pa je Matej Malenšek Radomljane popeljal v vodstvo v 29. minuti, ko je po podaji iz avta z desne strani prišel pred vrata in matiral Jurharja. Nino Kukovec je v 40. minuti žogo poslal čez celjska vrata, kar je bila tudi zadnja nevarnejša akcija polčasa, v katerem sta ekipi sicer pokazali dokaj izenačeno tekmo.

Uvod drugega dela ni bil posebej razburljiv, v 53. minuti je pri Celju poskusil Luka Bobičanec, a žogo poslal v naročje Emila Velića, tako kot na drugi strani Kukovec v 63. v Jurharjevo naročje. Celjani so bili sicer v tem delu igre podjetnejši, vendar Velića niso posebej ogrožali, je pa zanimivo potezo v 79. minuti povlekel strateg gostov Damir Krznar, ko je po skoraj dveh letih priložnost ponudil Ivanu Majevskemu.

Slednji sicer ni prišel posebej do izraza, je pa v sodniškem dodatku pri Radomljah nevarno meril Stjepan Davidović, toda za malo zgrešil cilj. Piko na i uspešni sezoni pa je v tretji minuti sodniškega dodatka postavil celjski napadalec Aljoša Matko, ko je iz bližine dosegel svoj 18. gol sezone in je s tem sam na vrhu lestvice strelcev.

Rogaška osma, a bo še trepetala

Nogometaši Rogaške so v zadnjem krogu pri Muri rešili težavo, v katero so se spravili sami s serijo slabih rezultatov v preteklih krogih. Z deseto zmago v sezoni oziroma prvo po 10. aprilu ali petih tekmah so si zagotovili osmo mesto ter obstanek med slovensko elito.

Ali bodo Slatinčani v prihodnji sezoni člani Prve lige Telemach, bo znano v prihodnjih tednih, saj zaenkrat še nimajo tekmovalne licence. Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje je namreč v začetku maja zaradi neizpolnjevanja finančnih, pravnih, športnih in infrastrukturnih kriterijev zavrnila njihovo vlogo. Rogaško sicer v petek, 24. maja, v Stožicah čaka še finale pokala Pivovarne Union proti Gorici.

Izbranci trenerja Oskarja Drobneta so v prvem polčasu izkoristili nemotivirano predstavo domačih in z dvema zadetkoma tlakovali pot do zmage. Tekmo so odprli sanjsko; v četrti minuti so prvič zatresli mrežo. Lepo akcijo in natančni podaji Alena Korošca in Gala Kureša je v gol pretvoril Patrik Mijić.

Domači so v prvem polčasu le dvakrat streljali v okvir vrat (gostje 13-krat). Nevaren je bil predvsem poskus Nikole Jovićevića s škarjicami, ki ga je vratar Ajdin Mulalić z veliko napora odbil v kot.

V 44. minuti je bilo 2:0. Neodločnost domače obrambe je kaznoval Alen Korošec, ki se je najprej otresel tekmeca, nato pa z natančno odmerjenim strelom premagal še vratarja Florijana Raduha.

V drugem polčasu so se gostje usmerili v branjenje rezultata. Uspešni so bili tako pri zaustavljanju napadov Mure kot zavlačevanju oziroma omrtvičenju ritma igre. Mura je v 55. minuti sicer znižala zaostanek z zadetkom Amadeja Maroše z glavo, drugih izrazitih priložnosti pa ni imela. Rogaška bi lahko v 75. minuti še tretjič zadela mrežo, toda po strelu Patrika Mijića s približno desetih metrov je domači vratar žogo preusmeril v kot.

Domžale tekmo rešile v pol ure

Kidričani so v zadnjem krogu iskali zmago, ki bi jih v najboljšem primeru lahko celo pripeljala do rešilnega osmega mesta. A se to ni zgodilo. Domačim nogometašem ni bilo treba niti pogledovati na drugi tekmi, ki bi lahko vplivali na razplet njihove sezone, saj so že po dobre pol ure zaostajali z 0:3. Kidričani so tako sezono končali na zadnjem mestu ter se vračajo med drugoligaše. Domžalčani pa so sezono končali v sredini lestvice.

Aluminij je pričakovano tekmo bolje začel, odločneje, v 13. minuti je Sandro Jovanović nevarno meril s prostega strela z dobrih 20 metrov, žogo poslal proti zgornjemu kotu domžalskih vrat, a je izvrstno posredoval Lovro Štubljar, ki je žogo odbil v vratnico in preprečil zadetek.

Tega pa je na drugi strani v 19. minuti dosegel Edvin Krupić, ko je iz bližine unovčil podajo Nicka Perca z leve strani. Kidričani pa so po napakah gostov v obrambi prišli še do nekaj obetavnih akcij, ki pa niso prinesle spremembe izida.

Jo je pa druga nevarnejša akcija Domžal. V 28. minuti je Luka Dovžan Karahodžić prodrl z desne strani proti sredini in z roba kazenskega prostora z natančnim strelom premagal Lana Jovanovića. V še večje težave je Kidričane spravil Krupić s svojim drugim zadetkom v 32. minuti, ko je zadel z nizkim strelom za 3:0.

Uvod drugega polčasa je postregel z nekaj streli od daleč na obeh straneh, ki pa niso bili natančni, v 81. minuti pa je imel daleč najlepšo priložnost tega polčasa Stanislav Krapuhin, ki pa je iz bližine žogo poslal čez gol. Mladi Tilen Golič, ki je v vratih Domžal dobil priložnost ob koncu sezone, je moral nekajkrat posredovati, v sodniškem dodatku pa ga je z bele pike ugnal Sandro Jovanović.

Prva liga Telemach, 36. krog:

Sobota:

Kalcer Radomlje – Celje 1:1 (Malenšek 29.; Matko 93.)

Aluminij – Domžale 1:3 (Jovanović 93./11m; Krupić 19, 32., Karahodžić 28.)

Mura – Rogaška 1:2 (Maroša 55.; Mijić 4., Korošec 44.)

Nedelja:

Koper – Maribor (17.30)

Olimpija – Bravo (17.30)