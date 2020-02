FOTO:Zadnje odštevanje do veličastnega večera

Madrid - V Madridu in Dortmundu se začenja tisto nestrpno zadnje odštevanje pred velikim torkovim večerom. Nogometaši Atletica bodo v prvi tekmi osmine finala lige prvakov z našim Janom Oblakom v vratih gostili branilce lovorike iz Liverpoola, v imenu katerih je trener Jürgen Klopp na sklepni novinarski konferenci, v ponedeljek zvečer v Madridu, ponudil kopico pohval na račun domačega moštva: "Atletico predstavlja eno od najbolj čvrstih trdnjav. Gre za zelo izkušeno in odlično organizirano zasedbo." Nemec se tako zaveda, da je pred njegovimi igralci zelo zahtevna naloga, res pa je, da so ti iz tedna v teden po odličnih predstavah v domačem prvenstvu in tako že skoraj zagotovljenem šampionskem naslovu v Angliji zdaj zelo samozavestni. Pri Atleticu pa so v napovedih zadržani, saj imajo več poškodovanih igralcev.



V rumeno-črnem delu Porurja se obeta novih spektakel. Domači stroj v boju za lovoriko v bundesligi vnovič navdušuje privržence z napadalnim nogometom, nazadnje je odpihnil tekmece iz Frankfurta s 4:0. Toda torkova evropska ovira bo še višja. Na nasprotni strani bo stala zvezdniška zasedba iz Pariza. "Morali bomo biti zelo previdni. Če izgubiš žogo, pariško moštvo lahko bliskovito hitro sestavi nevarno akcijo," je povedal domači trener Lucian Favre, ki bo imel zanimiv dvoboj s tekmecem iz francoskega moštva – trener PSG je namreč Thomas Tuchel, nekoč strateg Dortmunda. Med kandidate za udarno enajsterico je slednji uvrstil tudi brazilskega zvezdnika Neymarja, ki je zaradi poškodbe izpustil zadnje štiri tekme v francoskem prvenstvu.