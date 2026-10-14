Zadnji evropski derbi arabskih lastnikov

Nocojšnji pariški večer šampionov v ligi prvakov med branilcem naslova Paris St-Germainom in prvakom iz leta 2023 Manchester Cityjem bi lahko bil tudi zadnji. Nad angleškim nogometnim velikanom zaradi kršenja finančnih pravil v premier league visi grožnja o večletnem »izgonu« iz najvišjih nogometnih razredov. Kljub vsemu je City sezono pod taktirko Enza Maresca, naslednika Pepa Guardiolo, odprl na najvišjih obratih, pariški klub pa, kot je že v navadi pod vodstvom Luisa Enriqueja, počasi stopnjuje formo. V najboljšem primeru bi se tekmeca v tej sezoni lahko pomerila še enkrat, v izločilnem delu tekmovanja ali pa v finalu LP. Ne bi bilo presenečenje, če bi se 5. junija prihodnje leto na stadionu Metropolitano v Madridu soočila prav francoski prvak in angleški podprvak. Oba pa poleg ...