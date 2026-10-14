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Nogomet

Zadnji evropski derbi arabskih lastnikov

Nocoj v ligi prvakov prestižni dvoboj Paris St-Germaina in Manchester Cityja. Tudi regionalni prestižni dvoboj med Katarjem in Združenimi arabskimi emirati.
Parižani so obrambo naslova evropskih prvakov začeli z najvišjo zmago uvodnega kola proti Slovanu iz Bratislave s 6:1. FOTO: Franck Fife/AFP
Galerija
Parižani so obrambo naslova evropskih prvakov začeli z najvišjo zmago uvodnega kola proti Slovanu iz Bratislave s 6:1. FOTO: Franck Fife/AFP
Gorazd Nejedly
14. 10. 2026 | 05:00
4:40
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Nocojšnji pariški večer šampionov v ligi prvakov med branilcem naslova Paris St-Germainom in prvakom iz leta 2023 Manchester Cityjem bi lahko bil tudi zadnji. Nad angleškim nogometnim velikanom zaradi kršenja finančnih pravil v premier league visi grožnja o večletnem »izgonu« iz najvišjih nogometnih razredov. Kljub vsemu je City sezono pod taktirko Enza Maresca, naslednika Pepa Guardiolo, odprl na najvišjih obratih, pariški klub pa, kot je že v navadi pod vodstvom Luisa Enriqueja, počasi stopnjuje formo. V najboljšem primeru bi se tekmeca v tej sezoni lahko pomerila še enkrat, v izločilnem delu tekmovanja ali pa v finalu LP. Ne bi bilo presenečenje, če bi se 5. junija prihodnje leto na stadionu Metropolitano v Madridu soočila prav francoski prvak in angleški podprvak. Oba pa poleg ...

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NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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