Zadnji test odkril okuženega

Ljubljana - NŠ Mura je na spletni strani sporočil, da so izidi testiranja na virus sars-cov-2, ki je bilo opravljeno v okviru Uefinega protokola, razkrili, da je bil eden izmed testov pozitiven. O primeru so bile nemudoma obveščene organizacije UEFA, NZS in NIJZ.



Epidemiologi so karanteno odredili za okuženega in še enega od članov ekipe, ki je bil z okuženim v najtesnejših stikih.



Klub javnost naproša za spoštovanje zasebnosti okuženega.



Mure bo ob 8. uri z mariborskega letališča poletela v Talin, kjer bo jutri igrala tekmo 1. kola kvalifikacij za evropsko ligo z moštvom Nomme Kalju.