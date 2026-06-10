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Nogomet

Zadnji veliki ples: se bosta Messi in Ronaldo končno srečala?

Največja rivala moderne dobe si na svetovnem prvenstvu še nikoli nista stala nasproti.
Messi in Ronaldo sta skupaj nastopila že na petih svetovnih prvenstvih, vendar se Argentina in Portugalska na mundialu v tem obdobju nikoli nista srečali. FOTO
Galerija
Messi in Ronaldo sta skupaj nastopila že na petih svetovnih prvenstvih, vendar se Argentina in Portugalska na mundialu v tem obdobju nikoli nista srečali. FOTO
Blaž Potočnik
10. 6. 2026 | 11:41
6:43
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Svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi bo imelo veliko zgodb, a ena med njimi že zdaj visi nad celotnim turnirjem. Lionel Messi in Cristiano Ronaldo bosta skoraj zagotovo še zadnjič skupaj nastopila na največjem reprezentančnem odru, nogometni svet pa se sprašuje, ali lahko razširjeni mundial končno prinese dvoboj, ki ga svetovna prvenstva še niso dočakala.

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Messi in Ronaldo sta v zadnjih dveh desetletjih postala najbolj primerjan nogometni par moderne dobe. Njuno rivalstvo je zaznamovalo zlate žoge, rekorde, evropske večere, finale, slovite el clasice in nešteto razprav o tem, kdo je zares najboljši. A ena velika nogometna fantazija je ves ta čas ostala neizpolnjena: na svetovnem prvenstvu si nikoli nista stala nasproti. Turnir v Severni Ameriki bi lahko bil zadnja priložnost, da se tudi ta praznina končno zapolni.

V reprezentančnih dresih sta si stala nasproti le na prijateljskih tekmah, zato bi bil morebitni obračun na svetovnem prvenstvu nekaj povsem drugega. FOTO
V reprezentančnih dresih sta si stala nasproti le na prijateljskih tekmah, zato bi bil morebitni obračun na svetovnem prvenstvu nekaj povsem drugega. FOTO

Dvoboj, ki ga mundial še ni dočakal

Čeprav sta oba igrala na vseh petih svetovnih prvenstvih od leta 2006 naprej, se žreb in potek turnirjev nikoli nista izšla tako, da bi se Argentina in Portugalska srečali na igrišču. Najbližje velikemu obračunu sta bili leta 2018 v Rusiji. Če bi obe reprezentanci napredovali iz osmine finala, bi se Messi in Ronaldo srečala v četrtfinalu, vendar je nogomet tisti dan napisal drugačen scenarij: Argentina je izpadla proti Franciji, Portugalska pa proti Urugvaju.

Njuno rivalstvo je zato ostalo predvsem klubska zgodba. Najpogosteje sta se srečevala v času, ko sta bila obraza Barcelone in Real Madrida, njuni dvoboji v španskem el clasicu pa so za več let postali glavni magnet klubskega nogometa. V reprezentančnih dresih sta se pomerila le na prijateljskih tekmah v Švici leta 2011 in Angliji leta 2014, ki sta že zaradi njune prisotnosti pritegnili ogromno pozornosti.

Messi je zlato žogo osvojil osemkrat, Ronaldo petkrat, njuna bitka za največja individualna priznanja pa je zaznamovala skoraj dve desetletji nogometa. FOTO
Messi je zlato žogo osvojil osemkrat, Ronaldo petkrat, njuna bitka za največja individualna priznanja pa je zaznamovala skoraj dve desetletji nogometa. FOTO

Skupaj sta se v karieri, v klubskem in reprezentančnem nogometu, uradno pomerila 36-krat. Messi je slavil 16-krat, Ronaldo 11-krat, devet tekem pa se je končalo brez zmagovalca. A največja praznina v njunem rivalstvu ostaja prav mundial. Tam njunega neposrednega spopada še nismo videli.

Najbolj realna pot vodi v Kansas City

Argentina bo kot branilka naslova igrala v skupini J, kjer jo čakajo Alžirija, Avstrija in Jordanija. Portugalska je v skupini K skupaj s Kolumbijo, Uzbekistanom in DR Kongom. Če bi obe reprezentanci osvojili svoji skupini in nato uspešno prestali še prvi dve izločilni oviri, bi se lahko srečali v četrtfinalu.

Ta obračun bi bil predviden za 11. julij v Kansas Cityju. Po slovenskem času bi to pomenilo noč na 12. julij, že sama možnost takšnega dvoboja pa je dovolj, da bi bil to eden najbolj pričakovanih večerov celotnega turnirja.

Najbolj živo je njuno rivalstvo živelo v el clasicih, ko sta bila obraza Barcelone in Real Madrida ter iz tedna v teden premikala meje klubskega nogometa. FOTO
Najbolj živo je njuno rivalstvo živelo v el clasicih, ko sta bila obraza Barcelone in Real Madrida ter iz tedna v teden premikala meje klubskega nogometa. FOTO

Obstaja tudi hitrejši scenarij

Če bi Argentina in Portugalska skupinski del končali na drugem mestu, bi se njuni poti lahko prekrižali že precej prej, v osmini finala. Ta dvoboj bi bil na sporedu 6. julija v Dallasu, seveda pod pogojem, da bi obe ekipi pred tem uspešno prestali še šestnajstino finala.

To je manj pričakovana, a še vedno mogoča pot. Novi format z 48 reprezentancami, 12 skupinami in dodatnim krogom izločilnih bojev je tekmovanje naredil precej bolj zapleteno. Tretjeuvrščene ekipe odpirajo številne dodatne scenarije, zato bo prava slika jasna šele po koncu skupinskega dela.

Če bi ena reprezentanca osvojila skupino, druga pa končala na drugem mestu, bi se njuni poti ločili vse do sklepnega dela turnirja. V takšnem primeru bi bil veliki dvoboj mogoč šele v finalu.

Rekordi, ki čakajo oba velikana

Že s prvim nastopom na letošnjem svetovnem prvenstvu bi Messi in Ronaldo skupaj premaknila še eno mejo. Oba bi namreč nastopila na svojem šestem mundialu, kar doslej ni uspelo še nikomur.

Messi je že zdaj lastnik nekaterih največjih rekordov svetovnih prvenstev. V Katarju je postal igralec z največ nastopi na mundialih, trenutno jih ima 26, hkrati pa je prvi tudi po številu odigranih minut. S 13 goli je najboljši argentinski strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, od absolutnega rekorderja Miroslava Kloseja, ki jih je dosegel 16, pa ga ločijo le še trije zadetki.

Argentinski kapetan lahko napade tudi rekord po neposrednih udeležbah pri golih. Trenutno je pri 21 golih in asistencah skupaj izenačen z legendarnim Pelejem, kar pomeni, da bi lahko že z enim odločilnim prispevkom sam prevzel vrh še ene prestižne lestvice.

Ronaldo bo svetovni naslov lovil z eno najmočnejših portugalskih generacij zadnjih let. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP
Ronaldo bo svetovni naslov lovil z eno najmočnejših portugalskih generacij zadnjih let. FOTO: Patricia De Melo Moreira/AFP

Ronaldo ima na svetovnih prvenstvih manj rekordov, a njegova širša reprezentančna statistika ostaja izjemna. Je igralec z največ nastopi in največ goli v zgodovini moškega reprezentančnega nogometa. Na mundialih je doslej dosegel osem golov, zato bi za napad na Klosejev rekord potreboval izjemen turnir, lahko pa v Severni Ameriki še poveča svoje že tako neverjetne mednarodne številke.

Dva velikana, ena zadnja priložnost

Messi na turnir prihaja kot branilec naslova, igralec, ki je v Katarju končno osvojil lovoriko, po kateri je hrepenel skoraj vso kariero. Ronaldo prihaja z drugačno zgodbo. Evropski naslov ima, ligo narodov tudi, a svetovna krona mu je ostala nedosegljiva. Pri 41 letih bo verjetno še zadnjič lovil lovoriko, ki bi zaokrožila njegovo reprezentančno kariero.

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Prav zato bi bil morebitni obračun Argentine in Portugalske več kot le tekma. Bil bi zadnje veliko poglavje rivalstva, ki je zaznamovalo moderno nogometno dobo. Messi proti Ronaldu. Ne v prijateljski tekmi, ne v klubskem spektaklu, temveč na mundialu, v izločilnih bojih, kjer bi poraženec morda za vedno zapustil največji oder.

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