»Zadnjih 12 let sem preživel pred TV zaslonom in užival ob Messiju«

»Ni mi težko priznati, da so se mi uresničile sanje«

FC Barcelona je uspešno predstavila novega trenerja Quiqueja Setiena.

Izkušeni 61-letnik je že polaskal prvemu solistu v orkestru Lionelu Messiju.

»Najboljša pot do zmage je lepa igra,« je napovedal Quique Setien.



Spet bo aktualna velika posest žoge

Gerard Pique (levo) in Lionel Messi (desno) sta bila del načrtov, ki jih je javno razkril Barcelonin trener Quique Setien. FOTO: AFP



Valverde se je poslovil na vrhu prvenstva

Quique Setien je s svojimi sodelavci že vodil prvi trening na štadionu Camp Nou. FOTO: Reuters

Vodstvo nogometnega klubakar sije od sreče: Barça je lani kot prva v zgodovini evropskega nogometa presegla mejo 800 milijonov ustvarjenih prihodkov, klub pa je ustregel navijačem in se »znebil« nepriljubljenega trenerja zanj usoden je bil poraz z Atleticom ) ter hitro predstavil njegovega naslednika.ne bi mogel močneje ustrezati katalonski nogometni filozofiji.»Ni mi težko priznati, da so se mi uresničile sanje. Še včeraj sem hodil mimo krav v mojem kraju, danes sem vodil trening najboljših nogometašev na svetu,« so bile prve besede 61-letnika iz. Metropola Kantabrije, ki leži med Gijonom in Bilbaom, odslej ne premore le daleč največje bančne skupine na Iberskem polotoku, pač pa tudi novega trenerja nogometne inštitucije, ki sama sebe imenuje »več kot klub«. Barcelona v resnici ni ravnala gosposko z zdaj že nekdanjim trenerjem Valverdejem, morda bo imel več sreče njegov naslednik Setien. Nekdanji španski reprezentant, ki bo vodil 8. klub v trenerski karieri, je zaigral na prave strune.»Moj cilj je osvojiti z Barço vse, kar je možno. To je klub, ki mora rasti iz sezone v sezono in osvajati trofeje. Najboljša pot do zmage je igrati lepo,« je zatrdil Setien, ki je v zadnjih sezonah – ko je vodil Lugo, Las Palmas in Betis – večkrat izrazil javno navdušenje nad prvim solistom v katalonskem orkestru»Z vsemi igralci sem govoril, ne le z Messijem. Lionelu sem brez sramu povedal, da sem v zadnjih dvanajstih letih kot prikovan sedel pred TV zaslonom in užival v njegovi igri. Messi je Messi,je Busquets inje Pique, vloge morajo biti pravilno razdeljene,« je še dodal Setien, ki bo na štadionu Camp Nou brez težav uveljavil svojo filozofijo.Seviljski Betis je denimo v prejšnji sezoni krasila povprečna posest žoge 62,5 odstotka, kar je od leta 2005/06 največ med vsemi v Španiji, seveda brez upoštevanja Barcelone. Prav Betis je v eni tekmi zabeležil najvišjo posest žoge – 82,4 odstotka na tekmi z Leganesom … Setien je izpostavil tudi navdušenje nadiz prejšnjega stoletja,, Guardiolo, ... Navijači torej lahko pričakujejo Barcelono v stereotipni »Barcelonini« izvedbi, ki bi lahko v marsičem še močneje uveljavila znamenito »tiki-taka« igro kot »« v obdobju slovitega trenerja(2008-2012)!Setien je podpisal pogodbo do junija 2022, ki vsebuje klavzulo o predčasni prekinitvi v letu 2021. »Tedaj so namreč v klubu predsedniške volitve,« je pojasnil predsednika kluba. Imperativ Setiena je znan – Valverde namreč ni zapustil barke zaradi domnevno slabe podobe Barçe v španskem prvenstvu. Drži obratno: klubsko vitrino je ozaljšal z dvema lovorikama v dveh sezonah, tudi v tretji se je poslovil na vrhu lige. Gre za podvig v ligi prvakov, kjer je Valverdeju dvakrat »uspelo« zapraviti visoko prednost v izločilnih bojih: 4:1 z Romo in 3:0 z Liverpoolom.»Zavedam se tudi tega,« je povedal 60. trener v zgodovini Barcelone, ki dopušča spremembo v sistemih igre 4-3-3 in 4-4-2: »Toda o tem se bom najprej pogovoril z igralci.« Prvi izziv za Setiena bo nedeljska (21) tekma z Granado, v ligi prvakov ga čaka neugoden spopad z Napolijem (25. 2. in 18. 3.).