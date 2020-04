Zagon serie A zdaj v rokah politikov

Rim

Stroge preiskave nogometašev

Josip Iličić je blestel v dresu Atalante pred izbruhom koronavirusa. FOTO: Reuters

Pri Laziu najbolj zavzeti

Pri Laziu so še najbolj zavzeti, da bi se sezona čim prej nadaljevala. FOTO: AFP

- Nogometni poznavalci na Apeninskem polotoku namreč upe na skorajšnji zagon nogometa po prekinitvi polagajo na ministrske odločitve. Do konca sezone serie A, ki so jo prekinili marca, je 12 krogov.Minister za področje zdravstvain njegov kolega, ki vodi ministrstvo za šport, imata na mizah sanitarni protokol, ki ga je ta teden pripravila italijanska nogometna zveza (FIGC).Dokument predvideva ponovno odprtje vadbenih taborov in centrov 4. maja, tekme pa se bodo začele tri ali štiri tedne kasneje, brez navijačev oziroma gledalcev na tribunah.Italija bo v popolni ohromitvi vseh dejavnosti vsaj do 3. maja, vlada pa naj bi sprejela nadaljnje ukrepe, ki bi lahko vključevali podaljšanje omejitvenih ukrepov, odvisno od razvoja krize.V Italiji je bilo od začetka krize, zaradi katere se je ustavilo vse javno življenje, do petka 22.745 smrtnih žrtev, večina na severu Italije.Protokol krovne italijanske nogometne federacije FIGC predvideva stroge medicinske preiskave nogometašev, ki se bodo bodisi morali preseliti v vadbene kampe oziroma centre bodisi se bodo na treninge vozili v posebnih avtobusih, ki jih bodo razkuževali, iz bližnjih hotelov.»Nogomet bi bilo mogoče znova igrati od konca maja ali začetka junija,« je prvi mož italijanskega nogometapovedal za javno radiotelevizijo Rai Uno. »Upam, da bodo vse ekipe lahko igrale na stadionih, tudi na severu, sicer bomo našli druge rešitve,« je še dejal., italijanski predstavnik pri Svetovni zdravstveni organizaciji, ki svetuje italijanski vladi, je dejal, da je treba upoštevati različne vplive virusa. »Predlagamo igranje tekem v osrednjem delu Italije in na jugu,« je strokovnjak povedal za Radio Punto Nuovo. »V začetku maja bomo lahko podali predloge glede na razvoj dogodkov,« Ricciardi še ni mogel predstaviti konkretnih datumov o odpravi omejevalnih ukrepov.»Imate različne vrste klubov. Vsi si ne morejo privoščiti preiskav, prav tako nimajo na razpolago ustreznih namestitvenih zmogljivosti za vse. To je velik finančni zalogaj,« strokovnjak svetovne zdravstvene federacije opozarja na odprta vprašanja.Pričakovati je, da 20 klubov, ki igra v najvišji italijanski ligi, serie A, ne bo utrpelo tako hudih finančnih posledic, kot jih bodo zaradi prepovedi nogometnih tekmovanj utrpeli klubi v nižjih poklicnih in v amaterskih ligah.Italijanska nogometna federacija je v četrtek že odpovedala vse amaterske lige, v katerih igrajo mladi igralci, tako v dekliških kot fantovskih mladinskih in otroških kategorijah. Že pred tem so svoje sezone odpovedali v ligah v rugbyju, košarki in odbojki.V serie A se za nadaljevanje sezone, čeprav brez navijaškega pridiha, zgolj s televizijskimi prenosi, najbolj zavzemajo v rimskem Laziu, ki je trenutno le točko za vodilnim Juventusom iz Torina.