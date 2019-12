Zagrebčani so bili z eno nogo že v osmini finala, na koncu so ostali brez vsega

Žalostni, ker niso napredovali

Ljubljana – Kar težko je verjeti, kakšno priložnost so iz svojih rok oziroma nog izpustili nogometaši zagrebškega Dinama. Po odličnem startu in tudi nadaljevanju vso imeli odlično izhodišče v boju za, nato pa so popustili in ostali brez vsega – celo brez evropske lige, iz katere jih je zrinila Atalanta z zmago pri Šahtarju.Zelo dobro je hrvaškim prvakom kazalo tudi med zadnjo tekmo skupinskega dela, saj so s čudovitim golom vzhajajočega španskega zvezdnikav 10. minuti proti favoriziranim asom Manchester Cityja prešli v vodstvo z 1:0. Tako so si »modri« hitro priigrali izid, s katerim bi si – če bi ga seveda zadržali do konca – zagotovili napredovanje med najboljšo šestnajsterico.Toda na žalost skoraj 30.000 navijačev na stadionu Maksimir so bili njihovi ljubljenci v osmini finala le 24 minut; v 34. minuti je namreč na sceno stopil brazilski zvezdnik, ki je s trojčkom golov (v 34., 50. in 54. minuti) pokopal vse upe Zagrebčanov. Končni izid je v 84. minuti postavil, ki je zadel za visoko zmago s 4:1.»Moja naloga je, da zabijam gole in pomagam ekipi – z žogo ali brez nje. Ker jih prejšnji mesec nisem dosegal, sem se počutil zelo slabo. Zdaj so zadetki spet začeli prihajati, pri tem pa se ne smem ustaviti – še naprej mora tresti mreže nasprotnikov,« je naslednjim tekmecem že zagrozil 22-letni zvezdnik iz São Paula.V Dinamovem taboru, v katerem je bil slovenski reprezentantmed najslabše ocenjenimi igralci, po porazu, s katerim so končali evropske nastope v tej sezoni, niso skrivali razočaranja. »Vzdušje na stadionu je bilo fantastično, na žalost pa se za nas ni izšlo dobro. Lahko smo veseli petih osvojenih točk in obenem žalostni, da se nismo prebili naprej,« je izjavil domači vratarPodobno je razmišljal tudi napadalec »modrih«. »Dali smo vse od sebe in dobro odigrali prvi polčas. Tekmeci so imeli sicer večjo posest žoge, gol pa so dosegli iz edine prave priložnosti. Na koncu smo lahko ponosni na prikazano v skupinskem delu, smo pa seveda razočarani, ker nismo napredovali,« je omenil 25-letni Hrvat in besedo prepustil Dinamovemu trenerju: »Ponosen sem na vse, kar smo pokazali v teh šestih tekmah. Do zadnjega polčasa smo bili v igri za napredovanje in bolj ali manj enakovredni velikim klubom.«