Zahović bo kariero nadaljeval na Poljskem

Ljubljana - Konec je ugibanj o tem, kje bo svojo športno pot nadaljeval Luka Zahović. Mariborski nogometaš je tudi uradno iz Maribora prestopil k poljskemu prvoligašu Pogonu. Štiriindvajsetletni napadalec je podpisal triletno pogodbo.



Zahović, čigar tržna vrednost po Transfermarktu znaša 1,3 milijona evrov, je za Maribor odigral 199 tekem in dosegel 81 golov, s čimer je osmi najučinkovitejši napadalec v zgodovini kluba. V članskem moštvu je prestal ognjeni krst ob proslavi naslova prvaka maja 2013. Med pokalnim dvobojem s Šenčurjem je zabil prvega od 81 golov, prvo evropsko tekmo je odigral proti Rubinu v Kazanu, prelomnico na razvojni poti pa je pomenila sezona 2014/15, ko je zabil 12 prvenstvenih golov in se vpisal med strelce tudi v skupinskem delu lige prvakov proti Sportingu, so Zahovićeve dosežke orisali pri Mariboru.



Dodali so, da je prispeval svoj delež k naslovom državnega prvaka 2014, 2015, 2017 in 2019, vmes pa postal dvakrat zaporedoma najboljši strelec prve slovenske lige (v sezonah 2017/18 in 2018/19). »Številke govorijo zase in so dovolj zgovorne. Luka še ni dopolnil niti 25 let, pa je že toliko dal Mariboru. Zahvala s klubske strani za vse doslej storjeno in veliko športne sreče na novi poti,« je ob prestopu izjavil športni direktor Oliver Bogatinov.



V elitni poljski ligi sicer že bolj ali manj uspešno igra več slovenskih nogometašev. Pri ekipi Gornik Zabrze je Erik Janža, pri Rakowu David Tijanić, ki je danes prvič dobil vpoklic v člansko reprezentanco Slovenije, pri Zaglebieju Lubinu Saša Živec in Rok Sirk, pri Lechii Gdansk pa Egzon Kryeziu.