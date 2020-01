Zahović ponavlja za Olimpijo, tudi pri vijoličnih znižanje stroškov

Takole se v novo koledarsko leto podajajo mariborski nogometaši. FOTO: Tadej Regent/Delo

Hotićeve zamenjave: Mešanović, Kotnik, Bajde ...

Vijolični so se včeraj prvič zbrali na igrišču in se že znojili. FOTO: Tadej Regent/Delo

»Ni potrebe po okrepitvah, na voljo imamo 28 nogometašev. Igralski kader je treba zmanjšati,« je »sedmi sili« in vsem vijoličnim privržencem v prvem nagovoru v novem letu sporočil, športni direktor Maribora. Državni prvaki so danes začeli bitko za ubranitev lovorike, ki jo bodo odprli s štirimi točkami zaostanka za Olimpijo v velikem derbiju 22. februarja v Ljudskem vrtu.Nekoliko zavita, toda dovolj odkrita Zahovićeva pojasnila nazorno govorijo o tem, da je po Olimpiji tudi na Mladinski ulici v ospredju nižanje stroškov. Najlažje jih je oklestiti tam, kjer so bili najvišji in jih je mogoče tudi krepko znižati – v moštvu. Maribor je namreč v letu 2018 zapravil 800.000 tisoč evrov več, kot je imel prihodkov, teh pa je bilo 9,4 milijona €. Samo za plače igralcev je namenil 3,2 milijona €, kar pa je še vedno 3,7 milijona € manj kot leto prej, ko si je priigral ligo prvakov. Prekosil je tudi Olimpijo, ki je imela kar 3,3 milijona evrov primanjkljaja med prihodki in odhodki.Tudi finančno poročilo za lansko leto pri Mariboru ne bo bistveno drugačno, čeprav je evropska pot do zadnjega kvalifikacijskega sita za evropsko ligo prinesla približno poldrugi milijon evrov, milijon € pa še druge aktivnosti iz naslova evropsko poletje 2019.Strokovno vodstvo z Zahovićem na čelu je presodilo, da ima Maribor tudi z odhodom »desetice«– športni direktor je pomenljivo povedal, da igralci odhajajo zaradi finančnih razlogov in ne športnih (zadnji klub v belgijskem prvenstvu Cercle Brugge po kakovosti najbrž res ni na ravni Maribora) – dovolj kakovostno zasedbo in notranjih rezerv, da ubrani naslov prvaka. Za Hotićev položaj je več kot preveč kandidatov, oddo zamrznjenega. Ne izključuje novih prodaj. »Vse je možno,« je dodal arhitekt športne politike, ki je nakazal, kako se bo trenerlotil priprav in zakaj jeseni ni vse bilo, tako kot so želeli.»Avtomatizmi so manjkali, čemur bomo posvetili največ pozornosti. Vedeti je treba, da smo imeli nove igralce in v Mariboru so zahteve vedno višje kot v drugih klubih. Igrali smo 16 tekem v poldrugem mesecu,« je razloge za ne posebej navdušujočo jesensko podobo z redkimi svetlimi prebliski nanizal Zahović. Imel je prav, toda velja odkriti tudi drugo plat, ki jasno razgrinja, kdo v SNL je Goljat in kdo David. Razen Olimpije in delno Domžal (imele so 3,8 milijona € prihodkov v letu 2018) tekmeci v SNL razpolagajo z največ dvema milijonoma evrov. Toda raje bližje enemu.