Zahović povlekel prvo potezo, v Ljudski vrt je vrnil učinkovitega Makedonca

»Na voljo je sedem nogometašev,« je na ponedeljkovi novinarski konferenci ob predstavitvi trenerja Darka Milaniča številčno stanje igralskega kadra slikovito predstavil športni direktor Maribora Zlatko Zahovića. Od danes ima enega več, v Ljudski vrt se je vrnil 23-letni Behar Feta, ki je v minuli sezoni kot posojeni igralec vijoličnih zabijal gole za Aluminij. Makedonski krilni napadalec ima z vijoličnimi pogodbo do leta 2029. Za Feto je bila minula sezona res odlična, z desetimi goli je bil eden od najboljših strelcev v 1. SNL, vrhunec pa je bila osvojitev pokalne lovorike.

»Rad bi se vsem zahvalil za gostoljubje, ki so mi ga izkazali. Klubu želim veliko uspeha in verjamem, da bo tudi nova sezona za Aluminij zelo dobra,« se je od Kidričanov poslovil nogometaš, ki je namesto igranja v Evropi, kjer bo Aluminij svojo zgodovinsko poglavje začel 9. julija v 1. kolu kvalifikacija za evropsko ligo proti Šerifu v Tiraspolu. Feta je dres 16-kratnih slovenski prvakov nosil že v sezoni 2023/24, a so ga Mariborčani nato posodili Domžalam.