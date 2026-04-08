Zahović sprejel Čeferinovo ponudbo

Nekdanji prvi zvezdnik slovenske nogometne reprezentance Zlatko Zahović se po šestih letih vrača v nogomet. Kot je 55-letnik potrdil za 24ur.com, je sprejel ponudbo Evropske nogometne zveze (Uefa) in bo deloval kot opazovalec tekem.

Zahović je bil eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v Mariboru in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja klub popeljal do lovorik in evropskih uspehov.

Pred šestimi leti pa je zapustil Ljudski vrt. Po daljšem premoru se vrača v nogometni svet v vlogi opazovalca tekem. »Kar na tekmi opaziš, zapišeš, ljudje pa to strokovno opredelijo,« je o novi službi za 24 ur povedal Zahović in dodal, da bo delo veliko bolje razumel, ko se ga bo lotil.

Kot je poznal, ni vedel, da sta tovrstno delo pred njim že opravljala dva Slovenca, Miran Pavlin in Milenko Ačimović. »Tega nisem niti vedel, ampak zdaj, ko imam to informacijo, bodo njuni nasveti dobrodošli,« je dodal Mariborčan. Na njegovo odločitev je vplival predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki mu je tudi ponudil omenjeno delo.