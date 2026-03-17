Zajc ni pozabil na zamere, Oblak pa na soigralce

Pred Boštjanom Cesarjem je prvi tekmovalni izziv v vlogi slovenskega nogometnega selektorja. Prvič je sam sestavljal spisek nogometašev, na katerem ni Jana Oblaka in tudi ne Mihe Zajca, ki ni pripravljen na vrnitev v reprezentančno jato. Kapetanova odsotnost je drugačne narave, Cesar pa razmišlja predvsem o igralcih, ki bodo prišli na Brdo pri Kranju. In o napadalni igri, tudi s tremi napadalci, če bo nasprotnik dovoljeval nogomet »na juriš«. Gostovanji v Budimpešti (28. 3.) in Podgorici (31. 3.) bosta odkrili taktične zamisli 43-letnika, kadrovska podoba se bo vsaj do septembrskega začetka lige narodov še spreminjala.

Razplet mini sage z Miho Zajcem ni pomiril navijaške baze. Zvezni igralec z idejo in potezo več v zadnjem obdobju odlično igra v dresu zagrebškega Dinama, po zmagi na derbiju s Hajdukom je v izjavah dal slutiti, da je odprt za vrnitev na Brdo, nato je Cesar prejel hladno prho. »Dobila sva se na sestanku, bil je zelo korekten, a je dejal, da je bolečina zaradi izpuščenega evropskega prvenstva še vedno prehuda. Dve leti ni bil zraven in zanj je reprezentančna zgodba zaključena, tudi z moje strani velja enako. Bil pa je v mojih načrtih,« je selektor potrdil, da bi računal na usluge Zajca, če bi 31-letnika še mikal reprezentančni dres.