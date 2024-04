Zajc ob porazu Fenerbahčeja začel v prvi postavi

Miha Zajc je edini slovenski predstavnik v četrtfinalu nogometne konferenčne lige. S svojim Fenerbahčejem je na prvi četrtfinalni tekmi gostoval v Pireju pri Olympiacosu, po njej pa ni mogel biti ravno zadovoljen. Njegova ekipa je izgubila z 2:3, do njegovega odhoda z igrišča v 62. minuti pa je celo zaostajala z 0:3.

Poraz Istanbulčanov sta omilila srbski reprezentant Dušan Tadič z enajstmetrovke v 68. in Irfan Kahveci v 74. minuti. Za grško ekipo so gole dosegli Konstantinos Fortunis, Stevan Jovetić in Chiquinho.

Na drugi zgodnje večerni tekmi sta se v Plznu domača Viktoria in Fiorentina razšli brez doseženih zadetkov.

Konferenčna liga, četrtfinale:

Olympiakos - Fenerbahče 3:2 (2:0)

Viktoria Plzen - Fiorentina 0:0