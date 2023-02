Zajc s Fenerbahčejem proti Sevilli

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) so danes izžrebali pare osmine finala evropske lige. Za slovenske ljubitelje nogometa bo bržkone najbolj zanimiv obračun med špansko Sevillo in turškim Fenerbahčejem, kjer igra Miha Zajc. Med zanimivejšimi pari osmine finale evropske lige so še Sporting - Arsenal, Manchester United - Betis Sevilla in Juventus - Freiburg.

Prve tekme v osmini finala bodo na sporedu 9. marca, povratne teden dni kasneje. Finale evropske lige bo 31. maja v Budimpešti.

Pari osmine finala:

Union Berlin (Nem) – Union Saint-Gilloise (Bel)

Sevilla (Špa) – Fenerbahče (Tur)

Juventus (Ita) – Freiburg (Nem)

Bayer Leverkusen (Nem) – Ferencvaros (Mad)

Sporting (Por) – Arsenal (VBr)

Manchester United (VBr) – Real Betis (Špa)

AS Roma (Ita) – Real Sociedad (Špa)

Šahtar Donjeck (Ukr) – Feyenoord (Niz)