Zajc se kljub razočaranju ne predaja

Nogometaši zagrebškega Dinama so včeraj na domačem Maksimiru doživeli grenak poraz. Na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za osmino finala evropske lige je Zagrebčane s 3:1 ugnal belgijski Genk.

Gostje so v 15. minuti povedli z zadetkom Bryana Heynena, le pet minut kasneje je Zakaria El Ouahdi povišal na 2:0. Še pred koncem prvega polčasa je za modre zadel Dion Drena Beljo, a je Genk v izdihljajih tekme prednost zopet povišal. V 90. minuti je svoj drugi gol dosegel El Ouahdi.

Po tekmi je spregovoril občasni slovenski reprezentant Miha Zajc, ki je zelenico zapustil po dobrih 70 minutah. »Ni dobro, res je škoda. Na koncu smo prejeli tisti tretji gol. Če bi ostalo 2:1, bi bilo drugače, ampak ne vem ... Prišli smo, začeli tekmo in takoj prejeli ta dva gola, še posebej iz kotov,« je nastop Dinama komentiral 31-letnik. »Škoda za ta prva dva gola. Po tem smo nekako uspeli ponovno vzpostaviti ravnotežje, imeli smo nekaj priložnosti, dosegli smo gol. V drugem polčasu bi morda izgledalo malo bolje, ko smo si povrnili posest, potem pa spet tisti tretji gol. Ne smemo si dovoliti, da bi na koncu izgubili koncentracijo in prejeli tak gol, saj se v Evropi nič ne odpušča.«

Zajc je v letošnji sezoni nastopil na vseh devetih tekme evropske lige, za hrvaški klub pa je na 25 nastopih zbral štiri zadetke in sedem podaj. Kljub včerajšnjemu porazu se ne predaja. »Imamo še eno tekmo, gremo tja, da poskusimo obrniti rezultat. Nič še ni konec in moramo držati glave pokonci,« je odločen.

Povratna tekma bo v četrtek ob 21.00 v Genku.