Zajc že matiral Črnogorce, drevi jih bodo morali še drugi

Navijačem slovenske nogometne reprezentance se obeta nov zanimiv večer. Potem ko so izgubili z golom razlike (0:1) v Budimpešti, bodo drevi (18) sprejeli nov izziv v Podgorici. Črna gora bo tekmec po meri Slovenije. Gre za ekipo v vzponu, ki jo vodi podobno ambiciozen trener kot slovenski selektor Boštjan Cesar, in na svojem štadionu gotovo ne bo želela izgubiti tekme.

Slovenci so zadnji trening pred drevišnjim spopadom na štadionu pod Gorico pričakovano opravili že na Brdu, večerjali so v črnogorski metropoli. V času tekme pričakujejo temperaturo 12 stopinj Celzija in najbrž tudi kakšno kapljo dežja. Še več vode pa bo preteklo, da bodo osvojili vse zahteve Boštjana Cesarja, kar je potrdil tudi slovenski selektor.