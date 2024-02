Zajcu sta se pridružila le še Horvat in Gorenc Stanković

Klubi v nogometni konferenčni ligi so končali tekme šestnajstine finala. Bodö/Glimt Nina Žuglja je doma proti Ajaxu po podaljšku izgubil z 1:2 in sklenil evropsko pot. Bolje se je odrezal graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata, ki je izločil Slovan Bratislavo Kenana Bajrića. Izpadla je tudi varšavska Legia Blaža Kramerja.

Bodö/Glimt Nina Žuglja je proti Ajaxu v gosteh igral 2:2, tokrat pa so Nizozemci povedli v 34. minuti, ko je zadel Steven Berghuis. Slednji so v 48. minuti ostali brez izključenega Josipa Šutala, a je pri gostiteljih nato hitro dva rumena kartona prejel Albert Groenbaek, tako da sta bili ekipi spet številčno poravnani.

V 72. minuti je Nino Žugelj dobil priložnost pri domačih, ki so imeli precej več žogo v posesti in precej več strelov, eden od teh pa je zadel tarčo. Patrick Berg je namreč v 83. minuti zadel za 1:1 in izsilil podaljšek. Potem ko so sodniki Norvežanom še v rednem delu razveljavili nov zadetek zaradi prepovedanega položaja, so Nizozemci v 115. minuti dosegli odločilen gol, strelec je bil Kenneth Taylor.

Sturm Jona Gorenca Stankovića, ki je začel tekmo, in Tomija Horvata, ki je igral od 65. minute, je že na prvi tekmi opravil levji delež posla, ko je s 4:1 premagal Slovan Bratislavo Kenana Bajrića. Na povratnem obračunu na Slovaškem so Avstrijci v 52. minuti zadeli prek Mike Bieretha, to pa je bil tudi končni izid tekme.

Tomi Horvat se je s soigralci pri Sturmu veselil zmage in napredovanja. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Nogometaši Moldeja odpravili Legio

Legia Varšava Blaža Kramerja je proti Moldeju prvo tekmo izgubila z 2:3, slabo pa začela tudi povratno, saj je po 20 minutah zaostajala z 0:2. V 61. minuti je v igro vstopil tudi slovenski napadalec, vendar je Fredrik Gulbrandsen v 67. minuti s svojim drugim golom na tekmi le še potrdil pot Moldeja v osmino finala.

Dinamo Zagreb je proti Betisu v gosteh slavil z 1:0, toda Španci so prednost izničili v 38. minuti prek Cedrica Bakambuja. Na veselje zagrebških navijačev je odločilni gol za napredovanje Dinama v 58. minuti dosegel Takuro Kaneko za končnih 1:1. Ludogorec pa je proti Servettu na prvi tekmi igral 0:0, tokrat pa je švicarska zasedba zmagala z 1:0.

Eintracht Frankfurt je bil favorit v boju proti belgijskemu Unionu SG. Prva tekma se je končala z 2:2, Union pa je v Frankfurtu zmagal z 2:1 in napredoval. V osmino finala je šel tudi Olympiakos, ki je tako prvo kot povratno tekmo v gosteh pri Ferencvarosu dobil z 1:0.

Nogometaši Maccabija Haife so se že v sredo prebili v osmino finala. Izraelci so na povratni tekmi šestnajstine finala v gosteh pri Gentu igrali 1:1. Prvo tekmo je Maccabi doma dobil z 1:0.

V osmino finala so že od prej neposredno uvrščeni zmagovalci skupin konferenčne lige: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Brugge, Aston Villa, Fiorentina, Paok in Fenerbahče Mihe Zajca.

Žreb parov osmine finala bo v petek. Tekme najboljših 16 moštev bodo 7. in 14. marca, četrtfinale 11. in 18. aprila, polfinale 2. in 9. maja, finale pa bo 29. maja v Atenah.