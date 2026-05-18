Zakaj bi bil Čeferin tudi naslednjič brez pravega tekmeca

Če bo Aleksander Čeferin še tretjič potrjen na čelo Uefe, bi evropski nogomet do leta 2031 vodil isti človek, ki ga je po krizi leta 2016 popeljal proti prihodkom v višini desetih milijard evrov na leto in pri tem 97 odstotkov denarja vrnil v nogomet. To ni le zgodba o moči enega funkcionarja, temveč vprašanje, kako stabilnost v vrhu vpliva na razmerje med velikimi in manjšimi klubi, na cene vstopnic ter na vlogo navijačev v industriji, ki se vztrajno približuje ameriškim standardom.

Komentar razkriva, zakaj sta nogometni zvezi BiH in Albanije med prvimi uradno podprli Čeferinovo vnovično kandidaturo, kako je »blitzkrieg« proti superligi preuredil razmerja moči in zakaj si Florentino Perez od poraza še ni opomogel. Čeferin se resda še ni opredelil do morebitne vnovične kandidature in v nobenem primeru ne bi prelomil svojih besed. Če bi se podal po svoj zadnji mandat predsednika Uefe, bi si oddahnili tudi mnogi pri nas, pri čemer bi bilo nehvaležno oceniti, kje so bili doslej močneje na trnih – na levem ali desnem političnem polu, karkoli že ta delitev pomeni v politično popačeni Sloveniji. Ne glede na ...