Zakaj bi lahko Kompany izpustil derbi z Angleži

Drevi (21.00) bo na sporedu spektakel med münchenskim Bayernom in Arsenalom, ki pa ga bo trener domače zasedbe Vincent Kompany morda izpustil. Belgijski strateg se zaradi virusne okužbe ni udeležil treninga moštva, na novinarski konferenci pa ga je nadomestil njegov pomočnik Aaron Danks.

»To je le virus. Zdravniki in strokovnjaki vedo veliko več kot jaz. Najpomembnejše, kar smo mu pravkar svetovali, je, da počiva in si vzame čas, ki ga potrebuje, ne glede na to, kaj to pomeni in kako dolgo bo to trajalo,« je povedal angleški strokovnjak in dodal, da z Belgijcem neprestano komunicira in se je z njim pogovarjal tudi o treningu pred tekmo. »Ali bo to jutri ali čez dva, tri dni, tega trenutno ne vem. Prepričati Vinca, naj počiva, je pravi izziv.«

Nekdanji trener angleškega Burnleya je minuli konec tedna presedel celotno tekmo proti Leipzigu, ki so jo Bavarci dobili s 6:1. Po dvoboju je izpustil novinarsko konferenco, na kateri je nato športni direktor Max Eberl povedal, da se Kompany bori z okužbo in poškodbo kolka. Po poročanju angleškega Independenta je strateg potreboval pomoč pri hoji po stopnicah.

Mikel Arteta je Arsenal popeljal do šestih točk na prvih dveh tekmah. FOTO: Peter Cziborra/Action Images Via Reuters

Kljub temu je Danks prepričan, da bo 40-letnik odigral svojo vlogo. »Z njim sem v stalnem stiku, opravil bo svojo vlogo, na tekmi bo prispeval svoj delež. Ali bo to na štadionu Allianz ali ne, bomo morali počakati in videti,« je pojasnil. Pri Bayernu so se sicer razveselili vrnitve vratarja Manuela Neuerja, ki je obračun z rdečimi biki iz Leipziga izpustil zaradi težav s stopalom. Na včerajšnjem treningu pa je bil zaradi osebnih razlogov odsoten Joshua Kimmich.

Bavarci so v prvem kolu lige prvakov premagali Bodø/Glimt (5:0), v drugem krogu pa remizirali z Vikingom (3:3). Njihovi današnji tekmeci so se na obeh dosedanjih tekmah veselili zmage. Najprej so na gostovanju pri Napoliju slavili z 1:0, na štadionu Emirates pa so s 3:0 ugnali Lille.