Veliki poraz Infantina, išče se novi predsednik Fife

Veste, da je Gianni Infantino po rodu iz Kalabrije? Njegova starša v Švico nista prišla bogata; mati – po rodu iz Lombardije – je prodajala časopise v kiosku, oče – iz osrčja Kalabrije – je delal na železnici. Kalabrijci pravijo, da nikdar ne zaupaj bogatemu, ki je bil dolgo reven, ali revnemu, ki je bil dolgo bogat. Evropejci tako ali tako vedo, da Infantinu ne morejo zaupati. Vprašajte njegove rojake Švicarje, ki jih je nogometno nepismeni sodnik v sobi za VAR drastično oškodoval v dvoboju z Argentino. Ali Belgijce, kako so se počutili po tem, ko je Infantino po klicu Donalda Trumpa odpravil rdeči karton Američanu Folarinu Balogunu in spisal eno najbolj sramotnih zgodb v zgodovini mundiala.

Številni navijači so izgubili zaupanje v čistost igre pod dežnikom Fife. Pri poskusu prodaje deleža mundiala zasebnemu vlagatelju je nemogoče prezreti primerjavo s propadlim poskusom ustanovitve t. i. superlige. V obeh primerih bi se to zgodilo na račun evropskega nogometa, v obeh primerih je želel izvesti posel ameriški investicijski gigant JP Morgan Chase.