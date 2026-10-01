Zakaj kar naenkrat na krožniku 11 čevapčičev

V nadaljevanju nogometne lige narodov bo v petek posebno slovesno na štadionu v Zenici, kjer se bo domača reprezentanca Bosne in Hercegovine pomerila s Švedsko. Že tako je na prizorišču pričakovanje večera evforično, saj je izbrana vrsta BiH pred dnevi navdušila s svojo predstavo v Bukarešti, kjer je ugnala Romunijo s 4:2, v petkovem večeru (20.45) pa bo še bolj svečano, ker se bo od reprezentančnega dresa poslovil dolgoletni kapetan Edin Džeko.

»Izbral sem pravi trenutek, zato kakšnih sprememb ne bo,« je osrednji junak bosansko-hercegovske športne scene dejal ob vprašanju na sklepni novinarski konferenci pred tekmo, če obstaja kakšna možnost, da bi si glede slovesa od reprezentance še premislil.

Edin Džeko je s soigralci letos nastopil na mundiali. FOTO: Darren Jamašita/Reuters

Zanimivo idejo pa so v povezavi z njegovim slovesom ustvarili v Sarajevu. Pri izbrani vrsti je nosil številko 11, in prav zato so se v združenju sarajevskih prodajalcev čevapčičev odločili, da bodo na dan tekme, torej na ta prvi oktobrski petek, na krožniku namesto 10 čevapčičev v klasični porciji stregli 11 kosov te tudi pri nas zelo priljubljene jedi iz mletega mesa ...