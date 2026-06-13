Zakaj na SP še žoga potrebuje elektriko? In kaj imajo od tega gledalci?

Trionda, uradna žoga SP 2026, potrebuje brezžično polnjenje in ima pametni senzor, ki bo sodnikom v veliko pomoč.

Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo v marsičem prebojno. Tudi v najpopularnejši igri z žogo se niso mogli izogniti vplivu novih tehnologij in umetne inteligence. Uradna žoga Trionda prinaša najboljši senzor do zdaj, potrebuje brezžično polnjenje pred vsako tekmo ter v realnem času gledalcem in sodnikom daje podatke, ki bodo popestrili spremljanje nogometnih tekem. Vse od leta 1970 je Adidas uradni proizvajalec žog za svetovno prvenstvo v nogometu. Tokrat obljubljajo, da so z žogo Trionda naredili še korak naprej k modernizaciji nogometa. Najprej k imenu. Trionda v španščini pomeni trije valovi in se navezuje na tri države gostiteljice, takšna je tudi zunanjost žoge: rjavordeča barva za javorjeve liste Kanade, zelena za Mehiko in modra za Združene države ...