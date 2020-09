Zakaj sta Mura in Bravo na lestvici pred Olimpijo in Mariborom

Prvo popolno kolo slovenskega nogometnega prvenstva je potrdilo odlično pripravljenost Mure in Brava. Prekmurci in Ljubljančani zasluženo poveljujejo lestvici 1. SNL, saj so v obdobju do prvega reprezentančnega premora pokazali največ na igrišču in ob njem.V nobeni gospodarski panogi na svetu ni naključnih uspehov, tudi nogomet ni izjema. Kdor je pričakoval na vrhu lestvice državne prvake Celjane ali večna slovenska rivala Olimpijo in Maribor, se je uštel. Gre za realno podobo trenutnega razmerja moči, četudi lahko pride do sprememb že v prvem dejanju po premoru – ligaški ples bo začasno zamenjala Uefina liga narodov, v ...