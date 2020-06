Osmerica za evropski naslov v Lizboni med 12. in 23. avgustom

Nyon

Nogomet prispeva k normalnosti

Z gledalci ali brez njih?

- Evropska nogometna zveza (UEFA), ki jo vodi, je na videokonferenci sprejela pomembne sklepe glede nadaljevanja klubske in reprezentančne sezone.Zaključni turnir najboljših osem moštev lige prvakov bo v Lizboni med 12. in 23. avgustom, evropske lige pa v Nemčiji med 10. in 21. avgustom. Sedmega in osmega avgusta bodo povratne tekme osmine finala, ni pa še znano, kje bo prizorišče teh tekem. Žreb četrtfinala bo 10. julija.Letos bi moral biti finale v Istanbulu, tam bo prihodnje leto. Zadnji dvoboj v sezoni 2021/22 bo v St. Peterburgu, leta 2023 v Münchnu in leta 2024 na londonskem Wembleyju.Liga narodov, v kateri bo nastopala tudi Slovenija, se bo začela 3. septembra, drugi cikel bo med 10. in 14. oktobrom, tretji pa med 14. in 18. novembrom.»Zadovoljni smo, da bomo lahko spet zagnali skoraj vsa evropska tekmovanja. Nogomet je med vodilnimi silami vrnitve k normalnemu življenju,« je dejal Čeferin.V ligi prvakov so se v četrtfinale že uvrstili Atalanta, Atletico Madrid, Leipzigin Paris Saint-Germain. Za ostala štiri mesta se potegujejo Real Madrid in Manchester City (Angleži po prvi tekmi vodijo z 2:1), Bayern in Chelsea (Nemci vodijo s 3:0), Lyon in Juventus (Francozi so v prednosti 1:0) ter Napoli in Barcelona (ekipi sta prvo tekmo odigrali neodločeno z 1:1).Uefa bo odločitev o tem, ali bodo neodigrane tekme potekale na stadionih domačih moštev za povratne tekme ali na Portugalskem, sprejela v naslednjih tednih. Prav tako bo predvidoma do sredine julija sprejeta odločitev, ali bo na tekmah finalnih turnirjev možen obisk gledalcev. »Stanje se zelo hitro spreminja. Če bi danes o tem odločali, bi rekli, da ne bo gledalcev. Nekaj časa bomo še počakali in potem sprejeli odločitev glede tega,« je povedal Čeferin.