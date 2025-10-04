Žalosten dan za nogomet, umrl je Milan Mandarić

V 88. letu starosti je umrl Milan Mandarić, srbsko-ameriški poslovnež, ki je v nogometu pustil močan pečat. Slovenski navijači ga najbolj poznajo kot nekdanjega večinskega lastnika Olimpije, ki je v Ljubljano pripeljal naslov prvaka, njegovo obdobje na čelu kluba pa je bilo zelo burno, zaznamovano tudi s številnimi aferami in menjavami trenerjev.

Zelo cenijo ga tudi v Anglji, kjer je bil od leta 1998 najprej uspešen lastnik Portsmoutha, pod njegovim lastništvom je klub igral tudi v premier ligi, nato se je preselil še v Leicester City. V Evropi je pred tem deloval še v Charleroiju in Nici. Svoje bogastvo je Mandarić ustvaril v računalništvu, bil je eden od pionirjev v Silicijevi dolini, nato se je usmeril v nogomet.

V Ljubljani je večkrat dvignil prah tudi z izjavami, klub pa je pod njegovim vodstvom naredil korak naprej in se približal Evropi. FOTO: Mavric Pivk

V Olimpiji je deloval od leta 2015, ko je kot lastnik prišel v klub in ga takoj popeljal do naslova prvaka. Večinski lastnik je bil vse do leta 2021, ko je lastniški delež prodal nemškemu poslovnežu Adamu Deliusu. V dobi Mandarića je Olimpija osvojila dva naslova državnega prvaka in tri pokalne lovorike. V Sloveniji je deloval še v Kopru in za kratek čas pri ŽNK Olimpija, njegova zadnja postaja na nogometni poti pa je bila Vojvodina, kjer je bil podpredsednik uprave.

V času smrti je bil star 87 let. Umrl je v bolnišnici v Beogradu, kjer je že zadnji mesec dni živel s pomočjo aparatov, njegovo stanje pa se je slabšalo.